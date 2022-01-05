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Без макияжа в постели: Анна Тринчер поразила пикантным фотосетом с женихом

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Среда 05 января 2022 13:34
Без макияжа в постели: Анна Тринчер поразила пикантным фотосетом с женихом Анна Тринчер (instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Styler

Популярная певица Анна Тринчер, которая собралась замуж за скандального блогера Александра Волошина, откровенно показала, как выглядит без макияжа и после празднования Нового года.

В своем Instagram 20-летняя артистка выложила кадры с пикантной постельной фотосессии с женихом.

Анна сделала несколько селфи, лежа в кровати рядом с любимым. При этом у Волошина обнаженный торс, девушка же позировала в черной майке. Ее волосы растрепались по подушке, а на лице нет ни капли косметики.

"Забыла вам показать нашу фотосессию 1-го января. А как вы встретили Новы год?Скучали за нами?!? Мы возвращаемся!" - подписала фото Тринчер.

Без макияжа в постели: Анна Тринчер поразила пикантным фотосетом с женихомБез макияжа в постели: Анна Тринчер поразила пикантным фотосетом с женихом

Анна Тринчер удивила постельными снимками с женихом (instagram.com/annatrincher_official)

Поклонники оценили домашние кадры парочки и оставили им умиленные комментарии.

  • Такі припухші злегка
  • Фотосессия, которую мы заслужили
  • Красивые
  • С Новым Годом вас. Какие красивые
  • Очень скучали
  • Бодренькая ещё фотосессия получилась
  • Сладкие булочки
  • Какая милаха
  • хе-хе, класно
  • Навіть 1 січня красивезні
  • Хорошие
  • Гарненькі

Напомним, ранее Александр Волошин рассказал своим подписчикам, сколько он потратил на обручальное кольцо для украинской певицы и блогерши Анны Тринчер.

Отметим, что Волошин предложил своей девушке выйти за него замуж еще в октябре во время отдыха в Турции, но стало об этом известно только недавно. Пара планирует сыграть свадьбу летом 2022 года. При этом они хотят сделать торжество в необычном стиле. А вот семья Анны Тринчер отреагировала на эту новость без большого энтузиазма.

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Анна Тринчер
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