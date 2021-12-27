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Без макияжа и в "трениках": как на самом деле выглядит Камерон Диаз в обычной жизни

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Понедельник 27 декабря 2021 21:21
Без макияжа и в "трениках": как на самом деле выглядит Камерон Диаз в обычной жизни Камерон Диаз (фото: instagram.com/camerondiaz)
Автор: RBC.UA

Камерон Диаз уже давно заявила о своем желании не прибегать к услугам пластических хирургов. Также звезда "Маски" и "Отпуска по обмену", которая на данный момент ушла из профессии, редко балует фанатов выходами в роскошных образах с макияжем и укладками. Поэтому мы привыкли видеть Диаз в максимально естественном виде даже в ее личном блоге.

Тем не менее, какому фанату не интересно увидеть Камерон в простом облике на прогулке?

На днях 49-летнюю актрису поймали во время шопинга в Лос-Анджелесе. Голливудская звезда появилась на людях в черном худи и бесформенных спортивных штанах. А дополнили ее облик total black белые кроссовки и холщовая сумка молочного цвета.

Из аксессуаров она подобрала также крупные солнцезащитные очки, а на лицо надела черную защитную маску. Диаз была без макияжа, а волосы собрала в высокий хвост.

Камерон была занята и не заметила охотящихся за ней папарацци. Расслабленной походкой она шла по своим делам и выглядела как всегда отлично. Звезда обожает спорт и следит за фигурой. Так что ей к лицу любой наряд, включая "треники", согласитесь!

Напомним, сейчас голливудская блондинка редко выходит в свет, она занята семейными заботами. Вместе с мужем Бенджи Мэдденом она воспитывает двухлетнюю дочь Раддикс, подробности рождения которой пара тщательно скрывает.

Читайте также, кто еще из мировых звезд предпочитают стареть естественно.

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