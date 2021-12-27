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Без макіяжу і в "треніках": як насправді виглядає Камерон Діаз у звичайному житті

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Понеділок 27 грудня 2021 21:21
Без макіяжу і в "треніках": як насправді виглядає Камерон Діаз у звичайному житті Камерон Діаз (фото: instagram.com/camerondiaz)
Автор: RBC.UA

Камерон Діаз вже давно заявила про своє бажання не вдаватися до послуг пластичних хірургів. Також зірка "Маски" і "Відпустки по обміну", яка на даний момент пішла з професії, рідко балує фанатів виходами в розкішних образах з макіяжем і укладками. Тому ми звикли бачити Діаз в максимально природному вигляді навіть в її особистому блозі.

Тим не менш, якому фанату не цікаво побачити Камерон в простому вбранні на прогулянці?

Днями 49-річну актрису спіймали під час шопінгу в Лос-Анджелесі. Голлівудська зірка з'явилася на людях в чорному худі і мішкуватих спортивних штанях. А доповнили її лук total black білі кросівки і полотняна сумка молочного кольору.

З аксесуарів вона підібрала також великі сонцезахисні окуляри, а на обличчя одягла чорну захисну маску. Діаз була без макіяжу, а волосся зібрала у високий хвіст.

Камерон була зайнята і не помітила папараці, що полювали за нею. Розслабленою ходою вона йшла у своїх справах і виглядала як завжди відмінно. Зірка обожнює спорт і стежить за фігурою. Так що їй до лиця будь-який одяг, включаючи "треники", погодьтеся!

Нагадаємо, зараз голлівудська блондинка рідко виходить у світ, вона зайнята сімейними турботами. Разом з чоловіком Бенджі Медденом вона виховує дворічну дочку Раддікс, подробиці народження якої пара ретельно приховує.

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