Без макияжа и в "трениках": как на самом деле выглядит Камерон Диаз в обычной жизни

На днях 49-летнюю актрису поймали во время шопинга в Лос-Анджелесе. Голливудская звезда появилась на людях в черном худи и бесформенных спортивных штанах. А дополнили ее облик total black белые кроссовки и холщовая сумка молочного цвета.

Из аксессуаров она подобрала также крупные солнцезащитные очки, а на лицо надела черную защитную маску. Диаз была без макияжа, а волосы собрала в высокий хвост.

Камерон была занята и не заметила охотящихся за ней папарацци. Расслабленной походкой она шла по своим делам и выглядела как всегда отлично. Звезда обожает спорт и следит за фигурой. Так что ей к лицу любой наряд, включая "треники", согласитесь!

Напомним, сейчас голливудская блондинка редко выходит в свет, она занята семейными заботами. Вместе с мужем Бенджи Мэдденом она воспитывает двухлетнюю дочь Раддикс, подробности рождения которой пара тщательно скрывает.