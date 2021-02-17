Без макияжа и укладки: Эмили Ратаковски показала "честное" фото сразу после душа

Эмили Ратаковски все привыкли видеть в безупречных образах. Даже на прогулку модель, актриса и бизнесвумен старается продумать наряд до мелочей, а также сделать макияж и укладку. А как выглядит одна из самых соблазнительных девушек планеты сразу после душа? На этот вопрос ответила сама Эмили, поделившись "честным" и весьма горячим видео.

Модель запостила в свои Instagram-сториз короткий ролик, на котором позирует сразу после душа, без косметики, укладок и практически голая .

Будущая мама предстала перед фолловерами с мокрыми волосами и чистым лицом. Эмили, которая обожает добавлять горячую нотку во все, что делает, спустила халат так, что ее роскошная грудь практически полностью оголилась. Выглядит она просто, но невероятно соблазнительно!

Эмили Ратаковски сразу после душа (фото: скрин instagram.com/emrata)

Ранее, к слову, Эмили Ратаковски делилась кадрами с вечеринки бейби шауэр, которая состоялась в прошлые выходные. К слову, такие мероприятия устраивают не позднее, чем за 6 недель до предстоящих родов. Так что Ратаковски со своим мужем Себастьяном уже совсем скоро станут родителями.