Макс Барских блеснул яркими образами и высказался о кардинальных переменах в карьере (фото)

Популярный украинский певец Макс Барских подготовил в праздничный период для своих поклонников подарок, представив новогоднюю версию поворотного в его карьере хита Just Fly. Кстати, именно такой вариант песни на днях был признан самым скачиваемым радиостанциями треком за неделю по версии TopHit.

В красочном клипе на композицию артист примерял массу ярких образов, и вот Макс теперь в своем Instagram предложил фанам оценить, как он может выглядеть в новогодней адаптации трека в "санта-клаусных" нарядах.

Сам же певец отмечает, что песня "Just Fly" - сингл-рекордсмен - сыграла в его творческой карьере очень важную роль.

Макс Барских в образах для клипа на песню "Just Fly" (фото: пресс-служба певца)

В недавнем интервью британскому изданию Wonderland Барских признался, что после премьеры трека в его карьере и звучании произошли кардинальные перемены.

Так, в данный момент он вдохновляется музыкой 1950-х - 1960-х годов, чистотой и романтикой той эпохи, и стремится передать похожие ощущения слушателям в своем новом творчестве. А именно - "только высокие и позитивные вибрации".

Первый за долгое время англоязычный трек "Just Fly" и стал предметом интереса международного СМИ. На страницах издания также вышли фото артиста в тех образах, в которых он был в клипе.

Макс Барских продемонстрировал яркие образы (фото: пресс-служба певца)

Еще одним важным фактором, который повлиял на творческую составляющую его жизни, Макс выделил карантин. Певец рассказал, что его продуктивность не пострадала, но пандемия подтолкнула его многое переосмыслить.

"У меня появилось больше свободного времени, которое я провел со своей семьей и близкими, а также во вдохновляющих путешествиях. Изменилась тематика моих песен, произошла переоценка ценностей. Я перестал спешить и научился быть в моменте "сейчас", наслаждаться тем, что меня окружает", - объяснил артист.

Макс Барских пытался передать "переосмысленную" стилистику прошлых годов (фото: пресс-служба певца)

Вспоминая о начале своего творческого пути, Барских рассказал, что стартовало все с покупки в 12 лет диска с программным обеспечением для создания музыки на компьютере, и уже через год он написал свою самую первую песню.

Что касается истории появления хита "Just Fly", то композиция была придумана еще в 2014-м году. Известная авиакомпания пригласила Макса создать для них саундтрек, но коллаборация тогда не состоялась, и песня на годы осталась в папке с неизданным материалом.

Макс Барских показал красочные образы (фото: пресс-служба певца)

7 лет спустя другой крупный авиаперевозчик пришел к Барских с похожим запросом, и так музыкант "вдохнул в "Just Fly" новую жизнь". По счастливому совпадению, этот трек и запустил цепочку перемен в настроении и творчестве Макса: он отменил выпуск ранее записанного альбома, чтобы сесть за написание кардинально нового материала.

Видео: Макс Барских - Just Fly