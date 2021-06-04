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Максимально Кайли Дженнер: Никитюк в комбинезоне-сетке кардинално сменила имидж

Автор: Lite

Леся Никитюк уже вернулась в летний Киев из жаркой курортной Турции, где отдыхала на роскошной вилле с семьей, в частности, с любимыми племянницами. Леди Ле баловала поклонников жаркими снимками в бикини и соблазнительных пляжных нарядах, а по приезду домой решила продолжить эту традицию, ведь в ее телефоне осталось немало эффектных кадров.

Леди Ле впечатлила подписчиков в Instagram радикальным перевоплощением и смелым нарядом.

Так, теледива облачилась в полностью прозрачный комбинезон и засветила черное боди под смелым аутфитом. Она дополнила дерзкий образ босоножками со шнуровкой и массивными серьгами-кольцами. Но внимание поклонников привлекли цвет и длина волос Леси.

"Или все-таки костюм "Последний шанс"? На другій фотці максимально Кайлі Дженнер", - с юмором охаоактеризовала свой образ Леся.

Поклонники заметили перемены во внешности ведущей – она позировала с волосами до лопаток средне-русого оттенка. "Что-то в прическе новое", - отметили фолловеры в комментариях и тут же предположили, что знаменитость либо нарастила волосы, либо надела парик.

Леся Никитюк удивила переменами в образе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Леди Ле искупали ее в комплиментах, особенно похвалив цвет волос, а некоторые даже не узнали в раскрепощенной красотке в смелом наряде Лесю.

  • А кто это на фото? Леся, ты где?
  • Шикарная женщина
  • Красотка
  • Крутышка
  • Цвет волос шикарный, как и вся сама
  • Просто богиня
  • Очень крутой цвет волос
  • Длинные волосы очень идут
  • Секси-шмекси
  • Леся, бомбезно
  • Как кукла "Братц", вау

Напомним, что ранее Леся Никитюк в трендовом летнем костюме показала удобный и стильный образ.

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