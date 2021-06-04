Максимально Кайли Дженнер: Никитюк в комбинезоне-сетке кардинално сменила имидж

Так, теледива облачилась в полностью прозрачный комбинезон и засветила черное боди под смелым аутфитом. Она дополнила дерзкий образ босоножками со шнуровкой и массивными серьгами-кольцами. Но внимание поклонников привлекли цвет и длина волос Леси.

"Или все-таки костюм "Последний шанс"? На другій фотці максимально Кайлі Дженнер", - с юмором охаоактеризовала свой образ Леся.

Поклонники заметили перемены во внешности ведущей – она позировала с волосами до лопаток средне-русого оттенка. "Что-то в прическе новое", - отметили фолловеры в комментариях и тут же предположили, что знаменитость либо нарастила волосы, либо надела парик.

Леся Никитюк удивила переменами в образе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Леди Ле искупали ее в комплиментах, особенно похвалив цвет волос, а некоторые даже не узнали в раскрепощенной красотке в смелом наряде Лесю.