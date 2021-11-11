Мало кто знал: вылетевшая из "Танцев со звездами" солистка KAZKA сделала откровенное заявление

Артистка призналась, что благодаря самому танцевальному проекту страны осуществила давнюю мечту – освоить танцы. Придя на проект, она была полна комплексов и сомнений, но после 10 эфиров обрела уверенность в себе и своих силах.

Александра Зарицкая осуществила на проекте свою мечту (фото: instagram.com/kazka.band)

Александра рассказала, что участие в "Танцах со звездами" было для нее трудным решением, многие отговаривали девушку от такого радикального шага, но она рискнула.

"Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой и, согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться", — поделилась артистка.

Александра нежно обратилась к Юрию (фото: instagram.com/kazka.band)

Своим примером солистка группы KAZKA показала, что даже на первый взгляд нереальная мечта может стать явью, если приложить усилия и максимально постараться. По словам певицы, танцы стали для нее еще одним смыслом жизни, поэтому она обещает не забрасывать это вдохновляющее занятие.

"И самым большим подарком, который принес мне проект — стал мой учитель, друг, человек, которого я полюбила всем сердцем — Юра", — призналась в в своих чувствах к партнеру Юрию Мешкову Александра. Танцор оставил в знак взаимности смайлы-сердечки.