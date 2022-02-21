UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Станет мамой в четвертый раз: Миллу Йовович заподозрили в беременности

Автор: RBC.UA

Многочисленная армия поклонников голливудской актрисы Миллы Йовович обсуждают новость, что актриса беременна четвертым ребенком.

Поводом для таких слухов стал выход 46-летней знаменитости в свет: звезда посетила церемонию Гильдии визажистов и стилистов по волосам в Беверли-Хиллз, где и "засветила" якобы беременный животик.

Беременна или нет? (фото: instagram.com/millajovovich)

Актриса пришла на мероприятие в платье свободного кроя, но поклонники уверены: скоро у любимой актрисы появится еще один малыш.

В ожидании братика или сестрички (фото: instagram.com/millajovovich)

Сейчас Милла Йовович замужем за американским режиссером Полом Андерсоном, с которым познакомилась на съемках фильма "Обитель зла". Супруги уже воспитывают троих дочерей Эвер Габо, Дэшилл Иден и Ошин Ларк.

Раньше в беременности "заподозрили" Кендал Дженнер.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес