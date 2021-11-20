MamaRika топлес похвасталась фигурой после родов: "а муж разрешил?"

Украинская певица MamaRika, которая в начале августа стала мамой , поделилась с поклонниками откровенным фото. Артистка очень быстро после родов смогла вернуть прежние формы и решила это продемонстрировать.

Снимок топлес в одних лишь трусиках она опубликовала на своей странице в Instagram.

Анастасия Кочетова позировала у зеркала, прикрывая оголенную грудь руками. Волосы она собрала в пучок, не стала наносить макияж и мило подперла губы пальчиком.

При этом 32-летняя исполнительница может похвастаться упругим животом, тонкой талией и пышным бюстом.

"Традиционное пятничное фото на фоне пеленатора #тижматьтвоюмать", - написала MamaRika.

MamaRika показала фигуру после родов на пикантном снимке (фото: instagram.com/mamarika_official)

Подписчики певицы пришли в восторг и засыпали ее комплиментами. Многие недоумевают, как ей удалось так быстро прийти в форму после родов и избавиться от живота, а другие в шутку интересуются, одобрил ли ее муж подобные фото.