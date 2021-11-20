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MamaRika топлес похвасталась фигурой после родов: "а муж разрешил?"

Новина українською →
Суббота 20 ноября 2021 13:16
MamaRika топлес похвасталась фигурой после родов: "а муж разрешил?" MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Styler

Украинская певица MamaRika, которая в начале августа стала мамой, поделилась с поклонниками откровенным фото. Артистка очень быстро после родов смогла вернуть прежние формы и решила это продемонстрировать.

Снимок топлес в одних лишь трусиках она опубликовала на своей странице в Instagram.

Анастасия Кочетова позировала у зеркала, прикрывая оголенную грудь руками. Волосы она собрала в пучок, не стала наносить макияж и мило подперла губы пальчиком.

При этом 32-летняя исполнительница может похвастаться упругим животом, тонкой талией и пышным бюстом.

"Традиционное пятничное фото на фоне пеленатора #тижматьтвоюмать", - написала MamaRika.

MamaRika топлес похвасталась фигурой после родов: &quot;а муж разрешил?&quot;

MamaRika показала фигуру после родов на пикантном снимке (фото: instagram.com/mamarika_official)

Подписчики певицы пришли в восторг и засыпали ее комплиментами. Многие недоумевают, как ей удалось так быстро прийти в форму после родов и избавиться от живота, а другие в шутку интересуются, одобрил ли ее муж подобные фото.

  • Афігєть, як ти так швидко живота позбулася?
  • Оце так фото, оце так мамка
  • Вау, яка фігура в молодої матусі
  • Де розтяжки, де після родовий фартух на животі??? Капец (фотошоп походу)
  • Как будто кто-то смотрит, что там за фон
  • Фигура огонь!!! Молодец
  • А муж разрешил?
  • Боже....яка Ви гарна
  • Ви розкішна!
  • Секси девушка
  • Як??? Тільки ж родила. Вай яка файна
  • Как и не рожала. Талия агонь
  • Удаляй! Поки Сергеевич не бачить
  • И чё Сергеевич разрешает такие фото показывать?

Напомним, ранее MamaRika необычным способом рассекретила имя маленького сына.

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