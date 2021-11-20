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MamaRika топлес похвалилася фігурою після пологів: "а чоловік дозволив?"

Новость на русском →
Субота 20 листопада 2021 13:16
MamaRika топлес похвалилася фігурою після пологів: "а чоловік дозволив?" MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Styler

Українська співачка MamaRika, яка на початку серпня стала мамою, поділилася з шанувальниками відвертим фото. Артистка дуже швидко після пологів змогла повернути колишні форми і вирішила це продемонструвати.

Знімок топлес в одних лише трусиках вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Кочетова позувала біля дзеркала, прикриваючи оголені груди руками. Волосся вона зібрала в пучок, не стала наносити макіяж і мило підперла губи пальчиком.

При цьому 32-річна виконавиця може похвалитися пружним животом, тонкою талією і пишним бюстом.

"Традиційне п'ятничне фото на тлі пеленатора #тижматьтвоюмать", - написала MamaRika.

MamaRika топлес похвалилася фігурою після пологів: &quot;а чоловік дозволив?&quot;

MamaRika показала фігуру після пологів на пікантному знімку (фото: instagram.com/mamarika_official)

Підписники співачки прийшли в захват і засипали її компліментами. Багато дивуються, як їй вдалося так швидко прийти у форму після пологів і позбутися від живота, а інші жартома цікавляться, чи схвалив її чоловік подібні фото.

  • Афігєть, як ти так швидко живота позбулася?
  • Оце так фото, оце так мамка
  • Вау, яка фігура в молодої матусі
  • Де розтяжки, де після родовий фартух на животі??? Капець (фотошоп походу)
  • Наче хтось дивиться, що там за фон
  • Фігура вогонь!!! Молодець
  • А чоловік дозволив?
  • Боже....яка Ви гарна
  • Ви розкішна!
  • Сексі дівчина
  • Як??? Тільки ж народила. Вай яка файна
  • Як і не народжувала. Талія агонь
  • Видаляй! Покі Сергійович не бачить
  • І шо Сергійович дозволяє такі фото показувати?

Нагадаємо, раніше MamaRika незвичайним способом розсекретила ім'я маленького сина.

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MamaRika
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