Мамина копия: Наталья Водянова умилила схожестью с 13-летним сыном

Модель показала новое фото сына

Наталья Водянова - многодетная мама, которая успевает уделять внимание всем, несмотря на многочисленные проекты. И хотя старшие дети знаменитой на весь мир модели уже давно стали взрослыми, Водянова обожает проводить с ними время и разделять их увлечения. Несколько часов назад Наталья показала, как она в компании 13-летнего Виктора играет в шахматы.



Виктор отличается незаурядным умом (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото мальчик сидит перед шахматной доской в очках, задумчиво глядя на партию. Уюта картинке добавили детали: мама и сын удобно расположились на диване с горячими напитками в руках. "Ты можешь выглядеть круто, но я все равно победила тебя в шахматы", - написала она под снимком.

Теплый семейный пост просто взорвал сеть. Поклонники принялись хвалить как маму, которая уделяет сколько времени хобби сына, так и Виктора, который занят действительно развивающим занятием. К слову, Водянова часто демонстрирует незаурядные умственные способности сына. Так, мальчик виртуозно справляется с кубиком Рубика. Мальчик даже завел свой юьтюб-канал MrCuber, где делится своими навыками в этой и других головоломках.

Фанаты не смогли обойти стороной и тот факт, что Виктор с годами становится все больше похож на Водянову. "Он просто ваша копия", - восхищаются подписчики.

Напомним, ранее модель показала, как носить мини-платье зимой.