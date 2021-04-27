Мамины гены: 16-летняя дочь Поляковой похвасталась фигурой в бикини
Оля Полякова наслаждается отдыхом в теплой Турции - причем впервые в исключительно женском составе: певица взяла с собой дочерей и маму. Со старшей, 16-летней Машей они уже традиционно устроили "битву купальников" и покорили сеть горячей фотосессией. Впрочем, юная блогерша не упускает случая попозировать и одна.
В своем Instagram Маша поделилась жаркими кадрами в купальнике.
Она лежит в гамаке, натянутом прямо над водой, в черном бикини со множеством завязок и темных очках. Юная Полякова принимает эффектные позы, поднимая руки над головой или же сгибая ноги - прямо как ее звездная мама.
Маша Полякова устроила жаркую фотосессию в бикини (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Вы любите больше теплую или холодную погоду?" - поинтересовалась у подписчиков Мария.
Фолловеры принялись обсуждать фигуру девушки - большинство оставляют ей комплименты, отмечая, что девушка пошла в маму красотой и фигурой.
- Фигура огонь
- Шикарна
- Фигурка топ
- Фотка огонь, красотка
- Красуня
- Ракета
- Бомба
- С годами будет как мама gorgeous woman
- Секси!
- Горячая штучка. Красивая фигура
- Вся в маму!
- Красавица, топ фотка, ну ты сама вся топ
- Очень красивая, больше люблю теплую погоду
Напомним, что ранее Оля Полякова записала совместное пляжное видеоприветствие с Катей Осадчей в купальнике - ведущая предусмотрительно прикрыла животик шляпкой. В сети уже некоторое время ходят слухи о беременности теледивы.