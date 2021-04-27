Мамины гены: 16-летняя дочь Поляковой похвасталась фигурой в бикини

Оля Полякова наслаждается отдыхом в теплой Турции - причем впервые в исключительно женском составе: певица взяла с собой дочерей и маму. Со старшей, 16-летней Машей они уже традиционно устроили "битву купальников" и покорили сеть горячей фотосессией. Впрочем, юная блогерша не упускает случая попозировать и одна.

В своем Instagram Маша поделилась жаркими кадрами в купальнике.

Она лежит в гамаке, натянутом прямо над водой, в черном бикини со множеством завязок и темных очках. Юная Полякова принимает эффектные позы, поднимая руки над головой или же сгибая ноги - прямо как ее звездная мама.

Маша Полякова устроила жаркую фотосессию в бикини (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Вы любите больше теплую или холодную погоду?" - поинтересовалась у подписчиков Мария.

Фолловеры принялись обсуждать фигуру девушки - большинство оставляют ей комплименты, отмечая, что девушка пошла в маму красотой и фигурой.