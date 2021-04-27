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Мамины гены: 16-летняя дочь Поляковой похвасталась фигурой в бикини

Новина українською → Турция, Вторник 27 апреля 2021 09:38
Мамины гены: 16-летняя дочь Поляковой похвасталась фигурой в бикини Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Оля Полякова наслаждается отдыхом в теплой Турции - причем впервые в исключительно женском составе: певица взяла с собой дочерей и маму. Со старшей, 16-летней Машей они уже традиционно устроили "битву купальников" и покорили сеть горячей фотосессией. Впрочем, юная блогерша не упускает случая попозировать и одна.

В своем Instagram Маша поделилась жаркими кадрами в купальнике.

Она лежит в гамаке, натянутом прямо над водой, в черном бикини со множеством завязок и темных очках. Юная Полякова принимает эффектные позы, поднимая руки над головой или же сгибая ноги - прямо как ее звездная мама.

Мамины гены: 16-летняя дочь Поляковой похвасталась фигурой в бикиниМамины гены: 16-летняя дочь Поляковой похвасталась фигурой в бикини

Маша Полякова устроила жаркую фотосессию в бикини (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Вы любите больше теплую или холодную погоду?" - поинтересовалась у подписчиков Мария.

Фолловеры принялись обсуждать фигуру девушки - большинство оставляют ей комплименты, отмечая, что девушка пошла в маму красотой и фигурой.

  • Фигура огонь
  • Шикарна
  • Фигурка топ
  • Фотка огонь, красотка
  • Красуня
  • Ракета
  • Бомба
  • С годами будет как мама gorgeous woman
  • Секси!
  • Горячая штучка. Красивая фигура
  • Вся в маму!
  • Красавица, топ фотка, ну ты сама вся топ
  • Очень красивая, больше люблю теплую погоду

Напомним, что ранее Оля Полякова записала совместное пляжное видеоприветствие с Катей Осадчей в купальнике - ведущая предусмотрительно прикрыла животик шляпкой. В сети уже некоторое время ходят слухи о беременности теледивы.

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