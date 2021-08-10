Все в маму: Ким Кардашьян показала новое фото с дочерьми-красавицами

На снимке Ким позирует в кинотеатре, обнимая девочек, которые разместились по обе руки от мамы. Они одеты в серебристо-синие костюмы. Норт, которая обожает эксперименты со стилем, сделала себе мелкие африканские косы, а также слегка накрасила брови и глаза. Младшей Чикаго волосы собрали в высокую прическу.

Сама Ким предстала в образе, словно списанном из блокбастера о wonderwoman. Черный комбинезон с перчатками, коса в духе Лары Крофт в исполнении Анджелины Джоли, узкие очки… Все трое смотрятся мило и невероятно стильно. Поклонники не смогли не отметить, как выросли девочки и какими красивыми они становятся с возрастом.

Ким Кардашьян с детьми и сестрой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напоминаем, Ким Кардашьян воспитывает четырех детей, которые появились на свет в браке с Канье Уэстом. Страших - Норт и Сейнта - звездная дива родила сама, а младших - Чикаго и Псалма - родила паре суррогатная мать. Сейчас все они живут с мамой, а Канье Уэст может навещать их в любой момент. Пара достигла согласия в вопросе воспитания детей, даже несмотря на непростой развод.