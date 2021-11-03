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MARUV сверкнула аппетитными формами в бикини: "эта попа без фотошопа"

Новина українською →
Дубай, ОАЭ, Среда 03 ноября 2021 12:34
MARUV сверкнула аппетитными формами в бикини: "эта попа без фотошопа" MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Автор: Styler

Украинская певица MARUV сейчас отдыхает в Дубае и не преминула сделать откровенное фото в купальнике.

На своей странице в Instagram артистка обнародовала горячий кадр, на котором запечатлена у пальмы.

Анна Корсун (настоящее имя певицы, - прим. ред.) соблазнительно выгнулась у дерева, позируя боком к камере в черном бикини и игриво выпятив попу.

Свой пляжный лук исполнительница дополнила солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными.

MARUV сверкнула аппетитными формами в бикини: &quot;эта попа без фотошопа&quot;

MARUV похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/maruvofficial)

В подписи к снимку MARUV отметила, что никак не изменяла фото с помощью редакторов, а также анонсировала свои концерты в Киеве.

"Рубрика: "Дубайские дни и ночи звездатые очень". Эта попа без фотошопа, поэтому жду ваши лайки. А ещё жду вас на концертах в Киеве 12 и 13 ноября в Bel Etage. Буде бомба, а не концерт!" - написала артистка.

Фолловеры по достоинству оценили фигуру певицы и искупали ее в комплиментах.

  • Стройняшка
  • Не зря прогибалась под пальмой, фотка огонь
  • Всегда хороша!!! Браво
  • Дива
  • Шикарная... кхм... панорама
  • Какая, какая же восхитительная, невероятная и бесподобная Анна Борисовна
  • Прекрасная Марув
  • У меня просто нет слов, огонь
  • Ну красотка!!! Огонь!!!
  • Видим шикарную попочку, афигенный прогиб, все в натуре и ажуре, естественность и натуральность. Выглядишь супер!

Напомним, ранее MARUV сделала откровенное заявление о рождении ребенка.

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