MARUV сверкнула аппетитными формами в бикини: "эта попа без фотошопа"
Украинская певица MARUV сейчас отдыхает в Дубае и не преминула сделать откровенное фото в купальнике.
На своей странице в Instagram артистка обнародовала горячий кадр, на котором запечатлена у пальмы.
Анна Корсун (настоящее имя певицы, - прим. ред.) соблазнительно выгнулась у дерева, позируя боком к камере в черном бикини и игриво выпятив попу.
Свой пляжный лук исполнительница дополнила солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными.
MARUV похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/maruvofficial)
В подписи к снимку MARUV отметила, что никак не изменяла фото с помощью редакторов, а также анонсировала свои концерты в Киеве.
"Рубрика: "Дубайские дни и ночи звездатые очень". Эта попа без фотошопа, поэтому жду ваши лайки. А ещё жду вас на концертах в Киеве 12 и 13 ноября в Bel Etage. Буде бомба, а не концерт!" - написала артистка.
Фолловеры по достоинству оценили фигуру певицы и искупали ее в комплиментах.
- Стройняшка
- Не зря прогибалась под пальмой, фотка огонь
- Всегда хороша!!! Браво
- Дива
- Шикарная... кхм... панорама
- Какая, какая же восхитительная, невероятная и бесподобная Анна Борисовна
- Прекрасная Марув
- У меня просто нет слов, огонь
- Ну красотка!!! Огонь!!!
- Видим шикарную попочку, афигенный прогиб, все в натуре и ажуре, естественность и натуральность. Выглядишь супер!
Напомним, ранее MARUV сделала откровенное заявление о рождении ребенка.