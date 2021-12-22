Маша Ефросинина в лимонном наряде сразила безупречным стилем: просто сногсшибательна

Украинская теледива Маша Ефросинина снялась в яркой и стильной фотосессии, в которой продемонстрировала эффектный образ.
Соответствующие фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
42-летняя Ефросинина позировала в наряде от украинского бренда L'eskizzo - элегантном брючном костюме лимонного оттенка с удлиненным жакетом, который дополнила нюдовыми лодочками на каблуках.
Отметим, что жакет ведущая надела на голое тело, будоража глубоким декольте, а крой наряда выгодно подчернул ее стройную фигуру.
Шикарный макияж с блестящими стрелками и розовыми тенями, а также укладка волос с мокрым эффектом добавили образу еще больше шика. В качестве аксессуаров Маша выбрала лишь массивные серьги.
Снимки были сделаны на фоне стены, украшенной красочной самчиковской росписью.
Маша Ефросинина похвасталась элегантным луком в брючном костюме (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Иногда мне кажется, что из цвета я могу брать энергию - настолько люблю яркие краски! Цвет любит меня, это тоже факт! Так и дружим. Команда @jetsetterua создала к юбилею Независимости Украины сумасшедше красивый проект "Этника", и будто бы зная мою страсть к буйству цвета, предложила представлять в нем #самчиківськийрозпис", - подписала кадры Ефросинина.
Фолловеры пришли в восторг от безупречного стиля Маши и засыпали ее комплиментами.
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