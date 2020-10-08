Маша Гойя поразила признанием об отношениях с экс-мужем Лорак: уже нечего скрывать

Артистка откровенно рассказала об отношениях с Юрием Фалесой

Маша Гойя откровенно рассказала о своих отношениях с известным продюсером Юрием Фалесой, бывшим мужем Ани Лорак. Украинская певица также раскрыла детали их романа, но при этом развенчала миф о замужестве, о чем прежде так упорно "трубили" в СМИ.

Артистка призналась, что союз с Фалесой был ей выгоден, так как мог принести настоящую славу, как это произошло с популярными певицами Ани Лорак и Микой Ньютон. Но сейчас Мария рассказала в интервью в программе "ЖВЛ", что "уже перевернула страницу и начала с чистого листа".

Как отметила 31-летняя Гойя (настоящее имя - Мария Шаповалова), приехала из Кривого Рога в Киев и поступила в музыкальное училище им. Глиера она втайне от родителей - им сказала, что просто поехала в столицу отдыхать. Девушка снимала квартиру и жила со Светланой Тарабаровой и даже с Максом Барских.

Встреча с Фалесой произошла случайно - пойти к нему на прослушивание ей посоветовала именно Тарабарова.

Продюсер, который в тот момент испытывал сложности из-за разрыва со своей подопечной Микой Ньютон и судебных тяжб, сразу же решил работать с Марией.

"У него было имя - он известный продюсер. Замечательнейший человек. Он специалист своего дела", - поделилась певица своими впечатлениями о Фалесе, который старше ее почти на 30 лет.

Через некоторое время они записали хиты и сняли клип. В 2011 году Гойя пошла на "Фабрику звезд 4", где заняла только 15-е место, а еще через год поехала на российский проект "Голос", где с украинской народной песней вошла в финал.

Артистка говорит, что после этого у нее начался успех. Параллельно в прессе активно циркулировали сообщения об их с Фалесой романе, и даже свадьбе. Сами же они фактически "подыгрывали" таким слухам.

Только сейчас Маша отметила, что уже нечего скрывать, и призналась - на самом деле в браке с продюсером никогда не состояла.

Маша Гойя и Юрий Фалеса (фото: viva.ua)

"Я не была замужем, то есть у нас не было тех отношений, которые были преподнесены в средствах массовой информации. И я считаю, на сегодняшний день это неправильно сказалось на моей карьере. Потому что основной удар должен быть на музыку, а не на отношения с продюсером", - рассказала она.

При этом певица подчеркнула, что романтических чувств к Фалесе не испытывала, но понимала, что он ее любил. Такая игра на публику продолжалась до осени 2015 года, когда оба "супруга" объявили, что разводятся из-за измены Гойи с влиятельным китайцем.

Сейчас Мария заверила, что ссора с продюсером произошла по другой причине - из-за финансовых вопросов.

Видео: Маша Гойя высказалась о романе с Юрием Фалесой и развенчала мифы об их свадьбе

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