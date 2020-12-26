Маша Полякова похвасталась редким фото с папой: яркие и очень красивые

Оля Полякова порадовала поклонников чудесным семейным фото с дочерьми Машей и Алисой возле праздничной елочки и отметила, что рождественско-новогодний снимок сделал ее муж Вадим. Однако старшая дочка звездной мамы перехватила эстафету и решила дополнить картину, показав все семейство вместе.
15-летняя Маша опубликовала праздничное красивое фото с мамой, папой и 9-летней сестричкой в своем Instagram.
Обе девочки обнимают домашних питомцев - кошку и собачку. А их отец - бизнесмен Вадим - заключил в объятия всю семью.
Нужно сказать, что муж Поляковой очень редко появляется в кадрах в соцсетях своей знаменитой супруги, а также старшей дочки, которая по популярности среди фолловеров уже догоняет маму.
Поэтому этот яркий и добрый снимок стал для поклонников особенно ценным и приятным.
Оля Полякова с дочерьми Машей и Алисой и мужем Вадимом (фото: instagram.com/mashapolyakova)
В сети расхваливают семейство и желают всем счастливых праздников. Некоторые фаны также отмечают, что папе очень повезло с такими замечательными талантливыми красавицами.
Ранее сообщалось, что дочь Поляковой высказалась о скандалах со звездной мамой и призналось, что ее сильно выводит из себя.