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Мечта джентельмена: дочь Веры Брежневой в мини соблазнила сеть игривыми фото

Автор: Ольвия Агаркова

Девушка устроила аматорский фотосет в кокетливом наряде

Саршая дочь Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман не отстает от знаменитой мамы по части соблазнительных фото. Правда, девушка – не слишком активный пользователь соцсетей, поэтому ее свежие снимки воспринимаются подписчиками "на ура вдвойне. Так, Соня опубликовала в Instagram серию случайных снимков, на котрых позирует в белоснежном жатом платье-мини с длинным рукавом.

Девушка игриво позирует на лоджии и кокетничает на камеру. Она показывает целый спектр эмоций и выглядит ествественно и непринужденно. "Соня, погладь платье", - подписала серию фото Соня.

Подписчики дочери Веры Брежневой не замешкались с комплиментами.

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Соня Киперман восхитила игривыми фото в молочном мини (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

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  • И так хороша
  • Очень красивая
  • Какая же хорошенькая
  • Страстная Соня

Напомним, что ранее Соня резко отреагировала на критику своей фигуры в сети. Девушку задели комментарии злопыхателей, но она нашла нужные слова, чтобы поставить обидчиков на место.

Кстати, Соня Киперман в соблазнительном микробикини восхитила волнительными формами на пляжном снимке. Многие подписчики девушки отмечают ее разительное сходство со знаменитой мамой.

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