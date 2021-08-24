Мечтал оказаться в Украине: Валерий Николаев рассказал о семье, хейте и любимых местах в Киеве

Валерий, расскажите о своем герое в сериале "Клятва врача".

Я играю бизнесмена, который начал свою деятельность в 90-х, и в работе сталкивается с криминалом. По сюжету главная героиня сериала попадает в очень тяжелую ситуацию: ее муж берет взаймы деньги у моего персонажа, но не может их отдать. В результате получается так, что она решает проблему с деньгами и вынуждена отрабатывать их, оказывая профессиональные услуги.

А чем заинтересовал вас этот проект?

Во-первых, мне хотелось снова оказаться в Украине. К сожалению, я бываю здесь очень редко. Практически только во время съемок.

Во-вторых, мой герой действительно неоднозначный. Его можно сделать не таким, каким обычно принято видеть в кино криминального персонажа. И сам сюжет, связанный с медициной, тоже довольно интересный.

В-третьих, собралась очень профессиональная группа, все проходит на съемочной площадке слаженно, поэтому с ребятами приятно работать.

Валерий Николаев снялся в новом проекте (фото: пресс-служба)

Известно выражение, что кому много дается, с того много и спросится. С вас много спрашивается?

Наверно, да. Ведь зритель ждет новых проявлений и впечатлений от тех работ, которые мы делаем. Я надеюсь, что он их получает.

Жизнь публичного человека имеет две крайности: наличие хейтеров и фанатов. Как не реагировать на хейт и не почивать на лаврах, читая восторженные отзывы?

Стоит абсолютно трезво и максимально критически относиться к тому, что ты делаешь. Слава богу, рядом со мной есть люди, которые высказывают свою точку зрения по поводу того, что у меня получилось, а что нет. Я очень ценю и с благодарностью принимаю их мнение. Вот это, наверно, и служит гарантом, чтобы не уйти ни в ту, ни в другую сторону.

Что помогает вам при вашей известности, соблазнах, наличии хайпа оставаться человеком?

У каждого из нас есть своя работа, которую стараешься выполнять максимально профессионально. Поэтому чем бы человек ни занимался, но если он на своем месте и до конца реализуется, это всегда вызывает уважение. И тогда абсолютно неважно, кто ты по профессии: актер, осветитель, оператор или режиссер.

Что для вас самое важное в общении с другими людьми?

Сам человек и его мировоззрение. Как он смотрит на мир и относится к тому, что происходит вокруг. Я могу не принимать его взгляды на жизнь, но стараюсь понять.

Валерий Николаев рад работе в Украине (фото: пресс-служба)

Когда вы поняли, что хотите стать актером?

В детстве мне, как и всем мальчишкам во дворе, хотелось быть летчиком, космонавтом или разведчиком. Но когда пришло понимание, что актер театра и кино - единственная профессия, в которой можно прикоснуться к каждой из своих детских желаний, то тогда, естественно, мне захотелось этим заниматься.

Что обычно мешает процессу съемок?

С опытом приходит понимание, что стоит максимально концентрироваться на том, что надо сделать. Поэтому все мелочи, которые существуют (а они всегда есть, на любых площадках), уже не столь важны. А когда ты концентрируешься на работе и на той задаче, которую тебе поставил режиссер, тогда все нормально - ничто не мешает.

Когда появляются перерывы между съемками, как проводите это время?

Я воспринимаю такие периоды как паузу, в течение которой можно подготовиться к тому, что хочется сделать либо самостоятельно, либо с друзьями.

Вы сыграли людей разных профессий, а какая из них заинтересовала вас в реальной жизни?

Любая сыгранная роль по-своему важна и любима. И от каждой получаешь что-то свое. Поэтому трудно выделить какую-то одну из них. Хочется дальше продолжать работать и знакомиться с новыми персонажами. Мне интересно общаться с людьми, которые преуспели в своей профессии. Особенно если у моего персонажа такая же специальность. Это очень обогащает.

Валерий Николаев с коллегами на съемочной площадке (фото: пресс-служба)

Какая из последних работ вам понравилась?

Трудно выделить кого-то одного из моих коллег. Сейчас выходит много проектов. И ребята очень точно и профессионально работают. И это здорово, потому что их персонажи вызывает зрительский интерес. Значит, идет развитие и есть надежда, что все будет хорошо.

Что дает вам чувство опоры и ради чего вы живете?

Как и для многих людей, главное в жизни - это семья. И когда появляется возможность больше времени проводить дома, общаться с женой и дочкой, я обязательно ею воспользуюсь. Это действительно как раз то, что помогает зарядиться. Да и просто жить дальше!

С Дарьей вы больше папа и дочь, друзья или наставник и ученица?

Я надеюсь, что мы друзья. Она мне поверяет какие-то сокровенные вещи. Что же касается нашей профессии, то мы очень часто и подолгу обсуждаем Дашины работы. Слава богу, они яркие, их сейчас много и в театре, и в кино. Даша скоро снова должна поехать на очередные съемки.

Конечно, решение дочь принимает сама, но всегда очень внимательно меня слушает. Так что я надеюсь, что ей важно мое мнение.

Что в общении с дочерью вас по-хорошему удивляет?

Мне очень приятно, что она скрупулезно подходит к работе и заботится о деталях, которые действительно важны, когда ты делаешь роль. В совокупности такое отношение дает тот результат, который я вижу. И меня это очень радует.

Когда мир и обстоятельства продавливают, как не сломаться? Особенно вам, актерам?

Спасает материал, которым занимаешься. Я работаю над ним, думаю о своем персонаже, пытаюсь максимально полно проявить его внутренний мир. Если погружаться в это действительно до конца, результат будет налицо, и зрителю станет интересно наблюдать за героем. Наверно, благодаря такой работе актер защищен от каких-то внешних воздействий.

Если бы была возможность, то с кем бы из прошлого вам бы хотелось пообщаться?

С Александром Сергеевичем Пушкиным, потому что это очень интересный автор и вообще гениальный человек. Даже минимальное общение с ним оставило бы незабываемое впечатление. Причем хотелось бы с ним поговорить обо всем. Не только о творчестве.

Хотя вы редко бываете в Украине, но, возможно, у вас уже появились в Киеве любимые места?

Подол и Крещатик - это особые уголки города. И когда я приезжаю, то каждый раз по-новому открываю их для себя. Сюда хочется возвращаться.

Однажды скульптор Михаил Рева сказал: "Я знаю, что когда у тебя есть правильная идея, то тебе начинают помогать. Ты вдруг случайно находишь дверь". У вас в последнее время были ситуации, когда вы находили и открывали свою дверь?

Думаю, что работа, которая здесь состоялась, и есть именно та дверь, в которую стоило войти.