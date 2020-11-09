Мечтаю родить сына: Полякова сделала странное заявление про свои яйцеклетки

Украинская певица Оля Полякова заявила, что мечтает о сыне и даже уже заморозила свои яйцеклетки.

Такое неожиданное признание сделала "королева ночи" на шоу "Хто зверху?", что выходит на Новом канале. Там она встретилась в баттле с Сергеем Бабкиным. По правилам один участник должен рассказать друг другу истории о себе, а второй угадывает - правда это или ложь.

"У тебя, Сергей, трое детей. Я тоже хочу троих, ведь сейчас у меня есть две дочери. Мечтаю родить сына. Но я очень занята, и мне некогда это сделать. И не только выносить, но даже "сделать" его. Поэтому, чтобы родить здорового сына своему мужу, я заморозила яйцеклетки", - заинтриговала Полякова.

Сергей Бабкин призадумался, но в конце концов решил, что история правдивая. Певице он поверил, но зря. С одной стороны это оказалось ложью, но с другой - не до конца.

Сергей Бабкин и Оля Полякова (фото: Новый канал)

Полякова призналась, что и правда мечтала об этом.

"Но я действительно мечтала об этом. Поэтому планирую сделать в этом году", - призналась "королева ночи".

Напомним, что недавно Оля Полякова попала в громкий скандал с совместным концертом с Филиппом Киркоровым в Дубае. Певица впервые отреагировала на поднявшуюся волну возмущения, заявив, что хочет мира, а выступать будет, где хочет и с кем хочет.