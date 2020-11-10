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Меган Маркл снова беременна и уезжает от принца Гарри: первые подробности

Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл поссорилась с принцем Гарри из-за выборов в США

Меган Маркл беременна второй раз и намерена уехать от принца Гарри после ссоры. Западные СМИ пишут, что невестка Елизаветы II решила некоторое время пожить уединенно в другой стране. Супруга Гарри якобы предпочла солнечную Мексику.

Согласно данным мексиканского журнала Elle, Меган собирается некоторое время уединенно пожить в Мексике. И отправится она туда без мужа. Супруги якобы рассорились накануне выборов президента США.

Источник, близкий к паре, говорит, что Маркл собиралась сделать ряд публичных заявлений после того, как они с Гарри призвали американцев идти на выборы.

Но вмешательство влиятельной пары в политический процесс вызвало негодование в обществе. Гарри отказался дальше принимать в этом участие, но Меган это очень разозлило.

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По данным издания Меган планирует поездку на мексиканский курорт Лос-Кабос. Муж останется дома в Лос-Анджелесе, а с кем будет их полуторагодовалый первенец Арчи пока неизвестно.

"Гарри не может последовать за Меган из-за проблем с документами и в связи с вопросами безопасности, но друзья надеются, что за то время, что супруги проведут в разлуке, принц получит возможность заново оценить, был ли его отказ от жизни в качестве высокопоставленного члена королевской семьи хорошим решением", - сообщает источник.

Поговаривают, что Гарри все чаще приходит к выводу, что решение отказаться от выполнения королевских обязанностей и переезд в США были ошибкой.

Ранее появилась информация, что Меган Маркл и принц Гарри согласились сняться в реалити-шоу, которое покажет их жизнь изнутри.

Также мы писали, что бабушка принца Гарри королева Елизавета II готовится к передаче престола. Стало известно, когда это произойдет, и кто станет следующим британским монархом.

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