Меган Маркл и принц Гарри лишились дома, Ксения Мишина рассказала о своей любви: главные скандалы недели

Звезды подготовили новую сводку скандальных новостей

Новая неделя - новые скандалы. Кто в этот раз затеял громкие разборки, сделал неожиданные заявления и отличится другими интригующими поступками, читайте ниже.

Меган Маркл и принц Гарри лишились дома

Семейное гнездышко Меган Маркл и принца Гарри - особняк Фрогмор-хаус - широко обсуждалось в прессе. Уехав из Кенсингтонского дворца, герцоги Сассекские затеяли там дорогой ремонт и довели дом практически до совершенства. Неудивительно, что после переезда супругов такой лакомый кусочек не мог остаться без дела. Королева Елизавета II уже нашла новых жильцов для особняка. Так, она заселила в роскошный дом свою беременную внучку - 30-летнюю принцессу Евгению и ее мужа Джека Бруксбэнка. Как сообщают источники, вещи Меган и Гарри из коттеджа вывезли прямо среди ночи две недели назад и отправили в Калифорнию.

Меган Маркл и принц Гарри остались без своего особняка (фото: instagram.com/sussexroyal)

Ксения Мишина рассказала о настоящей любви

Участница проекта "Холостячка" Ксения Мишина - девушка непростая. Пока за ее сердце сражается сразу несколько кавалеров, она интригует фанатов рассказами о настоящей любви. Так, в своем блоге на днях актриса поведала о том, что для нее значит это чувство, и что она ищет в своем избраннике. "…Я точно знаю, что если хочешь получить любовь, сначала нужно ее отдать. Нужно увидеть, что нужно твоему партнеру, распознать его язык любви. Любить в нем все за то, что он есть. Принимать и уважать, ценить и не пытаться переделать. Опираться не на сиюминутное состояние, а на свой выбор. Каждый день делать выбор в пользу любви", - поделилась Мишина.

Ксения Мишина поведала о своей любви (фото: instagram.com/misha.k.ua)

У Олега Винника обнаружился взрослый сын

Сладкоголосый любимец украинской публики Олег Винник всегда скрытный, когда дело касается личной жизни. Предполагается, что артист женат на Таисии Сватко. А теперь в сеть попали фото взрослого сына певца. По крайней мере, все факты говорят о том, что парень действительно наследник Винника. 16-летний юноша по имени Юлиан живет в Германии, где долго жил и сам Олег. Парень профессионально занимается плаванием и даже достиг в этом немалых высот. Стоит отметить, что эта информация не подтверждена официально.

Олег Винник не смог скрыть сына (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Остапчук вновь поскандалил с экс-женой

Владимир Остапчук никак не может окончательно наладить отношения с бывшей женой Еленой Войченко. Причиной скандалов в основном становятся дети бывших супругов. Елена вновь заявила, что шоумен дает ничтожно малые суммы на них. После чего Остапчук принялся доказывать обратное с помощью скриншотов в своем блоге. Ведущему проекта "Маска" признался также, что давал Елене более 40000 грн на поездку на море. Но на курорт Войченко так и не поехала, также как и не пустила детей отдыхать с отцом. "Лена! Месть, шантаж и манипуляция - это не лучшие способы. Им нужны только рейтинги. Они хотят копаться в этой грязи, они хотят разбирать нашу жизнь. Не живи моей жизнью, живи своей. Ты живешь синдромом жертвы", - подытожил Остапчук свое обращение к бывшей жене.

Владимир вновь поскандалил с бывшей женой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Как мы ранее писали, Владимир Остапчук нашел оригинальный способ поладить с хейтерами.