Меган Маркл сделала заявление о сыне и пояснила, почему пропала из соцсетей

Меган Маркл поделилась откровениями о сыне и своих волевых решениях

Меган Маркл постепенно развивает социальную и общественную активность в США, куда перебралась с мужем принцем Гарри и и сыном Арчи после того, как в январе сложила свои королевские полномочия. Так, герцогиня Сассекская приняла участие в спецпроекте журнала Fortune - саммите, в ходе которого рассказала, почему пропала из соцсетей и сделала признание о сыне Арчи и влиянии своих кардинальных решений на судьбу мальчика.

Инервью Маркл появилось в Twitter–аккаунте издания. Меган призналась – все, что она сейчас делает, - ради Арчи. Она отметила, что материнство пробудило в ней смелость.

"Возможно, со стороны многое кажется рискованным, но... Если ты живешь настоящей жизнью, не знаю, может ли что-то казаться риском. Ты просто делаешь то, что является правильным. Материнство вообще делает вас более смелым человеком и заставляет больше беспокоиться о мире, в котором будут жить наши дети. Каждый день я думаю, как я могу сделать этот мир лучше для Арчи? И это стремление мы разделяем с мужем", - призналась жена принца Гарри.

“How can I make this world better for Archie?”



Meghan, The Duchess of Sussex says at the #FortuneMPW Next Gen Summit that motherhood has made her both more cautious—and more courageous—as a leader. pic.twitter.com/pJXoweVYUH