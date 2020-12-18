Меня не пугает: "Холостячка" Мишина заинтриговала заявлением накануне финального выбора

"Холостячка" Ксения Мишина в пятницу, 18 декабря, сделает свой финальный выбор спутника жизни. Претендентов на руку и сердце красавицы осталось только двое, и уступать никто не намерен! Кто же станет избранником актрисы: Алексей Трегубенко или Александр Эллерт, зрителям предстоит узнать уже вечером на канале СТБ. А пока Ксения решила подогреть интерес интернет-аудитории и заинтриговала заявлением о том, как проект изменил ее жизнь.

Актриса поделилась фото в белоснежном ансамбле, в котором, скорее всего, она будет красоваться в финале. На ней – белый топ без бретелей и длинная юбка из фатина, на голове – тонкий обруч, инкрустированный камнями.

"Так много споров о том, каким должен быть мой выбор. Сердце или ум, опыт прошлого или смелость и надежды на будущее, страхи или доверие - решать только мне. Как в детстве, когда впервые нужно выйти на сцену детского садика, чтобы рассказать стишок", - привела сравнение Ксения.

Она отметила, что делать выбор на глазах всей страны – это очень отвественно и волнительно.

"Страшно ли мне?! Нет. Я не боюсь жить, не боюсь любить, не боюсь доверять. С каждым днем мне хочется все сильнее и ярче чувствовать вкус жизни, ощущать, будто под пальцами не рельеф. Меня не пугает шероховатость или неизвестность, ведь это и есть уникальность", - оптимистично заявила актриса.

⠀

"Главный вывод, который мне подарила судьба на этом проекте: не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым, того кто может компенсировать недостающее. Нужно быть наполненной и самодостаточной, и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером, увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой", - заинтриговала заявлением она.

Напомним, что ранее Ксения Мишина показала свои уютные апартаменты в Киеве.