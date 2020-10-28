Меня пытались состарить: Дикусар рассказал, как его выгнали с "Танцев со звездами"

Дмитрий Дикусар рассказал, как впервые вышел на паркет "Танцев со звездами" и почему это далось ему не с первого раза. Хореограф также поделился откровениями встречи с Ириной Билык, с которой после проекта завязался страстный роман.

Первый выход на паркет для Дикусара состоялся еще 14 лет назад в первом сезоне "Танцев". Но он станцевал лишь на гала-концерте, а не как участник конкурса. Тогда Дмитрию был 21 год, и его поставили в пару с Ольгой Сумской. Но незадолго до старта эфиров руководство заявило, что не понимает тандем 40-летней актрисы и танцовщика-юнца. Об этом пишут Факты.

"Продюсеры старались сделать меня старше, я отрастил бородку. Тем не менее за две недели до первого эфира меня просто исключили из проекта. Взяли другого, более взрослого танцора. Помню, меня это тогда сильно задело", - рассказал хореограф.

Ольга получила тогда в партнеры танцовщика постарше - Игоря Бондаренко. Но Дмитрий все же вышел на паркет в паре с Сумской. На гала-концерте они станцевали в образе Прони Прокоповны и Голохвастова.

Дмитрий Дикусар и Ольга Сумская, 2006 год

"Это был мой дебют на паркете "Танцев", и я тогда ощутил настоящий кайф, - поделился Дмитрий и добавил, что затаил обиду на руководство телеканала. - Я так был обижен, что даже не пришел на кастинг второго сезона. Меня внедрили в проект на третьем эфире, попросив срочно заменить одного из танцоров".

После этого руководство пошло на все условия Дмитрия. Его поставили в пару с Ириной Билык.

"Я сразу почувствовал, что Ира готова к танцам. А потом узнал, что с ней занимался известный хореограф Литвинов. Благодаря тому, что у Иры были уже навыки, я просто стал и сделал с ней пару движений, понимая, что готов справиться с этой задачей легко", - рассказывает хореограф.

Дмитрий Дикусар и Ирина Билык, 2007 год (коллаж: bulvar.com.ua)

Напомним, что роман украинской поп-дивы и танцовщика начался на паркете "Танцев со звездами" 2007. Билык старше Дикусара на 15 лет, но для страстной любви это не стало помехой. Они пробыли вместе до 2010 года, сыграв свадьбу в Рио-де-Жанейро.

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