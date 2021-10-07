У меня родился ребенок: Бритни Спирс обескуражила фанатов новым видео

Бритни Спирс, которую недавно освободили от опеки от отца, не прекращает делать послания для своих фанатов. Чаще всего поклонники не могут понять их смысл и очень тревожатся за королеву поп-сцены. Ранее она выложила в сеть серию своих голых фото . А теперь показала, как играет с куклой.

В коротком ролике она рассуждает о возрасте, а также показывает свою "дочь".

"У меня родился ребенок. У нее замечательная детская, и ее зовут Бреннан. Моя первая девочка! Мы даже похожи. В этом году мне исполняется 40 лет. Но возраст - это не что иное, как просто число. Взросление - это самая глупая вещь. Так что давайте играть, мои друзья", - написала Бритни.

Бритни Спирс шокировала сеть (видео: instagram.com/britneyspears)

В видео она держит на руках куклу, ритмично качая головой из стороны в сторону вместе с ней. "Все, что она хочет, это маленький ребенок", "Я очень смущен таким поведением", "Бритни, с тобой все хорошо?", - пишут фолловеры.

Сыновья Бритни Спирс (фото: instagram.com/emoofficial718)

В то же время в сети появились новые фото подросших сыновей Спирс, которых она родила от Кевина Федерлайна. Снимки16-летнего Шона и 15-летнего Джейдена выложил в сеть друг их отца Эдди Моралес. Парни выглядят совсем взрослыми, чем растрогали поклонников певицы. Многие выразили надежду, что мальчики смогут построить счастливую и здоровую жизнь, в отличие от маминой.