UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Икона красоты: 56-летняя Моника Беллуччи доказала, что выглядит не хуже, чем в молодости

Автор: Lite

Моника Беллуччи, которая не использует подтяжки и уколы красоты, часто натыкается на критику со стороны фанатов из-за своего внешнего вида. Тем не менее, в своем блоге Instagram знаменитость всегда выглядит совершенно и доказывает, что с годами практически не меняется. Судя по многочисленным фото с последних съемок, ее безупречные черты и особый шарм никуда не деваются.

Моника в юности (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Но в этот раз Беллуччи решила порадовать фанатов фото из молодости. Заодно итальянская дива дала возможность сравнить себя с той юной девушкой. И фанаты остались в восторге, отметив, что Моника хороша в любом возрасте.

На снимке она позирует в белом платье с корсетом, который едва сдерживает пышную грудь красавицы. Роскошные волосы Моники распущены, на лице - минимум макияжа. Впрочем, яркий макияж ей ни к чему. В подписи она отметила, что фото из ее личного архива и сделано Джастином Джилиусом Сантосом.

"В чем твой секрет?", "Ты невероятная", "Самая красивая на планете", "Моника, вы чудо… Вы не меняетесь", "Слишком красива", - тут же отозвались фолловеры.

Ранее мы писали, что бывший муж Моники Венсан Кассель устроил со своей молодой женой райский отдых в Бразилии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Венсан КассельМоника Беллуччи