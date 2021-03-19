ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Она не меняется: Сальма Хайек поразила редкой красотой на фото из молодости

Новина українською → США, Пятница 19 марта 2021 21:19
Она не меняется: Сальма Хайек поразила редкой красотой на фото из молодости Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек известна своей неувядающей красотой. И демонстрировать, как с годами она становится только краше, стало ее настоящим хобби. Как минимум, звезда доказывает, что не меняется.

Новый снимок в ее блоге, сделанный много лет назад, просто покорил фанатов актрисы.

Сальма запостила фото, на котором раздает автографы. Актриса увлечена процессом, размахивая маркером. На ее лице застыло очаровательное выражение. Активная жестикуляция и мимика полной мерой выдают страстную натуру Хайек.

"Возвращение в то время, когда можно было раздавать автографы с открытым ртом и без маски", - написала Сальма, которая обожает с юмором подходить к постам.

Она не меняется: Сальма Хайек поразила редкой красотой на фото из молодостиСальма Хайек в молодости (фото: instagram.com/salmahayek)

Стоит отметить, что выглядит звезда невероятно привлекательной: вечерний макияж, удлиненное каре, драгоценности… По всей видимости, Сальма блистала на какой-либо премьере. И фанаты не смогли сдержаться, чтобы не выразить свой восторг от красоты актрисы. А также отметили факт, что с годами она стала еще красивее.

"Прекрасная и притягательная", "Ты не меняешься", "Ты просто бесподобна", "Восхитительная", "Икона", "Ты по-прежнему прекрасна", - пишут они под фото.

Ранее Сальма демонстрировала, как выглядит в реальном времени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Сальма Хайек актриса звезда
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Поезд УЗ уехал раньше графика. Толпа людей осталась на перроне
Поезд УЗ уехал раньше графика. Толпа людей осталась на перроне