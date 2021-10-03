Менять внешность через боль: Регина Тодоренко заговорила о красоте и натуральности

По словам Регины, в юности она была за естественную красоту и даже не красилась.





"До 18 лет я была адептом естественной натуральной красоты, противницей всего искусственного: не выщипывала брови, не брила ноги и ненавидела краситься. В то время как мои подружки уже вовсю пользовались своей косметикой", - призналась звезда.

Однако после начала работы в шоу-бизнесе она свои принципы изменила и начала активно прихорашиваться.



"Попав в шоу-бизнесовую тусовку, я кардинально изменила свои привычки и принципы: выкрасила волосы в блонд, качнула в губы гиалурон, а в магазине частенько меня можно было встретить с smoky eyes. Через пару лет посмотрела на себя и…взгрустнулось как-то. Было ощущение, что я - жертва модных трендов. И от того, что так старалась изменить себя снаружи, внутри спокойней не становилось. Эта трендовая трансформация, как пилюля, которая ненадолго притупляла боль", - поделилась Тодоренко.

Позже, когда она почувствовала, что любима, необходимость во всем этом отпала и она перестала мучать себя.

"Забавно, что, когда я почувствовала себя любимой, ко мне пришла уверенность. Меня любят такой, какая я есть. Не подумайте, что это призыв перестать ухаживать за собой, не брить ноги и подмышки, хотя и такое сейчас в моде (кому как нравится). Но в тот момент я перестала издеваться над собой и откачала гиалурон из губ, пожила со своим родным цветом волос, смыла брови и даже перестала комплексовать из-за пигментации на веках", - рассказала Регина.

Регина Тодоренко рассказала о своем отношении к красоте и переменах во внешности (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая считает, что важно знать меру и вовремя останавливаться.



"Если женщина прибегает к кардинальным изменениям своей внешности, в том числе через боль, операции и так далее, это, с одной стороны, говорит о чрезмерном уровне внутренней тревожности. Тело в данном случае выступает как некий "громоотвод", попытка не сталкиваться с внутренней проблемой. С другой стороны, важно осознавать, ради чего делаются эти изменения. Уничтожение себя ради красоты или это необходимо, чтобы качественнее реализоваться, например, в профессии. Важно понимать меру и вовремя остановиться", - нашла в одном из подкастов знаменитость.

При этом Тодоренко призналась, что ей сейчас снова захотелось перемен.



"Сейчас мне снова хочется внешних перемен, вплоть до ооочень короткой стрижки. Интересно, к чему бы это?" - отметила жена Влада Топалова..