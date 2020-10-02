Он меряет, как мужчина: Тина Кароль рассказала о реакции сына на ее нового избранника

Певица разговаривает с сыном на эти темы и прислушивается к его мнению

Украинская поп-дива Тина Кароль недавно призналась, что уже чувствует себя готовой к новым отношениям и даже описала своего идеального мужчину. Кроме того, певица хотела бы завести второго ребенка и мечтает о дочке. Все эти темы она обсуждает со своим 11-летним сыном Вениамином от брака с покойным Евгением Огиром.

Как призналась звезда в программе "Життя відомих людей", пока что мальчик воспринимает новости о возможном появлении сестрички или братика без особого энтузиазма.

"Сестричку или вообще детей он пока что воспринимает так: они будут брать его вещи. Я думаю, мы дорастем до этого вопроса", — рассказала с улыбкой Тина.

Она добавила, что сын более серьезно воспринимает появление мужчины в жизни звездной мамы. А она всегда готова его выслушать.

"А вот мужчина… Здесь уже есть конкуренция. Мы поднимаем эту тему, он или не видит пока что человека, который, по его мнению и ощущениям, был бы сильнее него. Хоть он и маленький, но меряет, как мужчина. Я очень тонко смотрю на эти вещи и позволяю ему высказывать все свои мысли", — говорит Кароль.

Артистка добавила, что уже готова строить новые отношения и снова влюбиться.

"Я допускаю такую мысль. Очень сложно сейчас об этом говорить. Нужно влюбиться, чтобы реально это случилось. Я могу влюбиться, да. Время покажет, смогу ли я. Я сейчас такая серьезная, рассказываю это, а потом — не смогу", — призналась Тина.

Напомним, после смерти мужа Евгения Огира от рака в 2013 году Тина Кароль долго оставалась одна, она сосредоточилась на воспитании сына и творчестве. Певица достроила загородный дом, который они обустраивали с мужем.

Тина Кароль старается как можно больше времени проводить с сыном Вениамином (фото: facebook.com/tina.karol)

К слову, Тине Кароль уже некоторое время приписывают роман с молдавским артистом Даном Баланом. Второй сезон подряд на шоу "Голос страны" зрители могут наблюдать их романтичные жесты в адрес друг друга. Кроме того, звезды записали чувственные совместные дуэтные песни, а телефонные разговоры с Баланом вошли в новый альбом Тины "Найти своих".

Также мы писали, что Тина Кароль призналась, что мечтает о рождении дочери и даже готова усыновить ребенка.