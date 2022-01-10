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Мэттью Макконахи показал редкое фото с 90-летней мамой: фантастическая женщина

Автор: RBC.UA

52-летний Мэттью МакКонахи – один из самых успешных голливудских актеров, которого фанаты обожают еще и за активную жизненную позицию. Не так давно актер выпустил свою книгу "Зеленый свет", которая стала бестселлером в рейтинге The New York Times. А также заявил о намерении уйти в политику.

При всем этом он успевает заниматься семьей и вести свой блог в сети Instagram. Причем делает посты, которые собирают миллионы реакций. Одно из недавних фото он посвятил своей маме Мэри, которая отметила 90-летие.

На снимке женщина позирует в плиссированной блузе с размытым принтом и драгоценной тиаре.

Мама актера в прекрасной форме (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)

"Мама Макконахи в свои 90 сегодня живет в радости, прощении, сопротивлении и "невозможности себе представить, как это – не быть здесь". С днем рождения мама!", – сделал подпись любящий сын.

В сети кадр приняли очень тепло и радушно. Фолловеры актера отметили, что женщина в отличной форме и выглядит просто фантастически.

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