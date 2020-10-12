Мейхер и Димопулос слились в страстном поцелуе на "Танцах со звездами"

Мейхер и Димопулос поцеловались на "Танцах со звездами" (скрин видео)

Надежда Мейхер и Санта Димопулос на "Танцах со звездами" сорвали овации зрителей

Надежда Мейхер приняла вызов Санты Димопулос, и две экс-"ВИА Гры" исполнили на "Танцах со звездами" женский пасадобль. Танец они завершили страстным поцелуем, который зрители уже успели окрестить наиболее ярким моментом седьмого выпуска шоу.

Номер двух самых сексуальных участниц проекта вызвал восторг судей и зрителей. На них были надеты одинаковые костюмы - черные с золотом, а волосы брюнетки собрали в тугой пучок.

Финал пасадобля - страстный танец - вызвал всплеск эмоций в зале и шок членов жюри. Отметим, что выступление девушек судьи не оценивали.

Надежда Мейхер и Санта Димопулос, пасадобль (видео: YouTube/Танці з зірками)

Из-за дисквалификации Олега Винника и Алены Шоптенко, в этот раз шоу не покинул ни один из участников. А вот Позитив и Юлия Сахневич не участвовали в шоу, ведь экс-участник "Время и Стекло" заболел коронавирусом.

В следующем, восьмом эфире, который покажут 18 октября, на паркет выйдут семь или восемь пар (все зависит от состояния здоровья заболевших):

Санта Димопулос и Макс Леонов,

Юлия Санина и Дима Жук,

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,

Сергей Мельник и Аделина Дели,

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская,

Ольга Фреймут и Илья Падзина,

Позитив и Юлия Сахневич (участие под вопросом).

Турнирная таблица седьмого выпуска "Танцев со звездами" (скрин: instagram.com/tanci1plus1)

Ранее мы писали про всех участниц группы "ВИА Гра", которые когда-либо выходили на паркет "Танцев со звездами".