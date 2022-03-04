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Мила Кунис и Эштон Катчер хотят собрать 30 миллионов для помощи Украины

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Пятница 04 марта 2022 10:39
Мила Кунис и Эштон Катчер хотят собрать 30 миллионов для помощи Украины Мила Кунис является уроженкой Черновцов (фото: Getty)
Автор: Сергей Кулик

Мила Кунис и Эштон Катчер вносят свой вклад в помощь пострадавшим от войны в Украине.

В четверг голливудская пара объявила, что они запустили страницу на GoFundMe для жертв российского вторжения в нашу страну. Планируется собрать до 30 миллионов долларов пожертвований.

Сами актеры от себя уже внесли 3 миллиона долларов. Эти деньги планируется направить в AirBnB и Flexports, компаниям, которые предоставляют убежища украинцам в Румынии, Венгрии, Польше, Словакии и Молдове.

"Я родилась в Черновцах, Украина, в 1983 году. Я приехала в Америку в 1991 году и всегда считала себя американкой. Гордая американка. Я люблю все, что эта страна сделала для меня и моей семьи. Но сегодня я как никогда горжусь тем, что я украинка", - заявила актриса в видеообращении.

Затем вмешался Эштон Катчер и сообщил, что он "никогда не был так горд тем, что женат на украинке".

Кунис назвал атаки фашиста Путина на Украину "разрушительными". Она добавила: "В этом мире нет места для такого несправедливого нападения на человечество".

Пара поженилась в 2015 году, а сейчас воспитывют двоих детей - 5-ти летнего Вятта и 7-ми летнего Дмитрия.

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