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Нужно открыто обсуждать этот ад: Белла Хадид поддержала Украину в войне с Россией

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 16:34
Нужно открыто обсуждать этот ад: Белла Хадид поддержала Украину в войне с Россией Белла Хадид высказала свое мнение о войне (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

После вторжения России в Украину множество знаменитостей и деятелей индустрии показали свое участие и небезразличие. Вслед за аргентинской моделью Микой Арганьярас, которая пообещала пожертвовать часть своего заработка на Неделе моды украинским организациям, таким же способом поддержала Украину Белла Хадид.

25-летняя модель сделала в сториз пост, в котором призналась, что ей стыдно ходить по подиуму в то время, когда в Украине идет война.

"Я должна сказать, что это очень странно – проводить модные показы, зная, что на том же континенте идет война. Я пожертвую часть своего заработка на этой Неделе моды на помощь украинским организациям. Моим друзьям-моделям и коллегам, а также всем тем, кто борется с этим чувством, – возможно, это то, чему мы все могли бы способствовать.

Нужно открыто обсуждать этот ад: Белла Хадид поддержала Украину в войне с РоссиейБелла Хадид часто делает громкие заявления (фото: instagram.com/bellahadid)

У нас много украинских друзей, коллег, моделей, продюсеров, и видеть недостаток сообщений/знаний о войне, которая не затихает, очень и очень грустно. Невероятно странно, что участие в показах мод является нашей работой, особенно в такое время. Я призываю людей нашей отрасли проводить исследования и открыто обсуждать тот ад, который происходит по соседству", – продолжила она.

Ранее украинские популярные блогеры записали видеобращение к россиянам.

Также смотрите лучшие обложки мировых изданий, посвященные вторжению России в Украину.

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