Что за милашка! Милла Йовович покорила сеть новыми фото младшей дочери

Милла Йовович в третий раз стала мамой в феврале этого года. Но несмотря на то что девочке нет еще и года, она уже уверенно покоряет сеть. Малышка, которую назвали необычным именем Оушан, часто появляется на маминой странице в разных ракурсах и нарядах. В этот раз Йовович решила показать, как она кормит крошку из бутылочки.



Милла с младшей дочкой (фото: instagram.com/millajovovich)

На фото, сделанном в простой домашней обстановке, Милла выглядит как всегда роскошно. Она надела белую блузу и сделала легкий макияж. Волосы звезда "Пятого элемента" зачесала на одну строну, заколов их заколкой. Оушан ест, широко улыбаясь и глядя в сторону. Видимо, малышку отвлекают старшие сестры. "Моя обезьянка и я", - написала любящая мама под фото.



Девочка растет настоящей милашкой (фото: instagram.com/millajovovich)

Позже Милла добавила еще пару фото, где Оушан позирует в розовом платье с белой оборкой. Девочка уже заметно подросла и становится все больше похожей на своих звездных родителей. "Что за милый ребенок", "Сладкий ангел, она просто волшебная", "Вау", "Слишком милая!", "О боже", "Эта улыбка", "Красотка", "… Твои маленькие копии просто чудесны", "Божечки, божечки, какая лапулечка", "Такая большая уже", "Прелесть", - не могут налюбоваться подписчики звезды.

Напомним, ранее Милла очаровала фолловеров сразу двумя своими дочерьми.