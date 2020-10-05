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Милота зашкаливает: Ким Кардашьян восхитила фото годовалого сына, который стал копией папы

Новина українською → Понедельник 05 октября 2020 20:25
Милота зашкаливает: Ким Кардашьян восхитила фото годовалого сына, который стал копией папы Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Звезда не удержалась от милых фото

Ким Кардашьян выложила в сеть новые фото младшего сына Псалма, которому в мае исполнился всего год. Но, похоже, малыш уже успел зарекомендовать себя как истинный любитель солнца и моря. А еще – подрастающая звезда сети. Он сидит на фоне экзотического пейзажа в ярко-оранжевых плавках. И хотя ребенок смотрит в камеру достаточно серьезно, он просто взорвал сеть своим очаровательным видом и харизмой.

Милота зашкаливает: Ким Кардашьян восхитила фото годовалого сына, который стал копией папыМилота зашкаливает: Ким Кардашьян восхитила фото годовалого сына, который стал копией папы

Псалм заметно подрос (фото: instagram.com/kimkardashian)

Первой высказалась Ким, которая написала: "О боже, это лицо". "Так мило", "Что за ангел", "Что за милашка", "Он такой хорошенький", "Он копия папы", – присоединились к ней многочисленные фолловеры соблазнительной знаменитости, которая в конце года отметит 40-летие.

Напомним, младшего ребенка Кардашьян и ее мужу выносила суррогатная мать. Чикаго также появилась на свет с помощью этого метода. А двоих старших детей Ким родила сама.

Милота зашкаливает: Ким Кардашьян восхитила фото годовалого сына, который стал копией папыКанье Уэст и Ким Крадашьян со старшими детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ранее Ким также порадовала семейным фото, на котором позирует, кроме нее, Канье Уэст, Норт и Сейнт. Все члены знаменитой династии излучают счастье и позитив. По всей видимости, Ким хотела показать фанатам, что слухи о конфликтах и раздорах в ее доме преувеличены.

Также мы писали, что младшая сестра Ким – Кайли Дженнер – сделала на днях трогательный семейный пост с дочерью Сторми. На видео она показала, как малышка заботится о своей маме.

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