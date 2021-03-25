Такие милые! Alyosha очаровала сеть фото с прогулки с детьми
Украинская певица Alyosha - счастливая мама троих детей. Звезда довольно редко делится в сети кадрами с детьми, а лицо самой младшей, дочери Марии, до сих пор не показывает. Однако на новых фото можно увидеть всех троих малышей, к радости поклонников.
Милыми снимками с прогулки с малышней по парку артистка поделилась в Instagram.
Alyosha сделала селфи, на котором запечатлена она и два ее сына, Роман и Марк. Все они держатся за ручку коляски, в которой спит маленькая Маричка, как малышку называют дома. Девочке сейчас 7 месяцев.
На еще одном кадре один из старших братьев гордо позирует с коляской на дорожке парка. Все семейство тепло одето, так как пока что весна не очень радует теплой погодой.
Alyosha показала прогулку с тремя детьми в парке (фото: instagram.com/alyoshasinger)
"Під вечір перемогло сонечко, тож маємо надію, що весна буде тепла. Адже ми так любимо прогулянки", - поделилась певица.
Фолловеры оставили звездной маме и ее детям много теплых слов в комментариях.
- Старший хлопчик - копія мами! Дуже на вас схожий
- Які ви Топольки милі
- Так хочеться вже тепла. ви такі гарні, здоров'я міцного вам та щастя
- Мої ви солоденькі
- Такі гарненькі
- Какая красивая очень-очень мама , с чудесными детками
- Помічники!!!
- Сонечка Вам побільше)))
- Милые дети
- Старший копiя твоя
- Сім'єю на вуличці! Що може бути краще
Ранее Alyosha впервые после родов показала подросшую дочь и рассказала, что она уже играет с братьями.