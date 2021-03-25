ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Такие милые! Alyosha очаровала сеть фото с прогулки с детьми

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 16:24
Такие милые! Alyosha очаровала сеть фото с прогулки с детьми Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Lite

Украинская певица Alyosha - счастливая мама троих детей. Звезда довольно редко делится в сети кадрами с детьми, а лицо самой младшей, дочери Марии, до сих пор не показывает. Однако на новых фото можно увидеть всех троих малышей, к радости поклонников.

Милыми снимками с прогулки с малышней по парку артистка поделилась в Instagram.

Alyosha сделала селфи, на котором запечатлена она и два ее сына, Роман и Марк. Все они держатся за ручку коляски, в которой спит маленькая Маричка, как малышку называют дома. Девочке сейчас 7 месяцев.

Такие милые! Alyosha очаровала сеть фото с прогулки с детьми

На еще одном кадре один из старших братьев гордо позирует с коляской на дорожке парка. Все семейство тепло одето, так как пока что весна не очень радует теплой погодой.

Такие милые! Alyosha очаровала сеть фото с прогулки с детьми

Alyosha показала прогулку с тремя детьми в парке (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Під вечір перемогло сонечко, тож маємо надію, що весна буде тепла. Адже ми так любимо прогулянки", - поделилась певица.

Фолловеры оставили звездной маме и ее детям много теплых слов в комментариях.

  • Старший хлопчик - копія мами! Дуже на вас схожий
  • Які ви Топольки милі
  • Так хочеться вже тепла. ви такі гарні, здоров'я міцного вам та щастя
  • Мої ви солоденькі
  • Такі гарненькі
  • Какая красивая очень-очень мама , с чудесными детками
  • Помічники!!!
  • Сонечка Вам побільше)))
  • Милые дети
  • Старший копiя твоя
  • Сім'єю на вуличці! Що може бути краще

Ранее Alyosha впервые после родов показала подросшую дочь и рассказала, что она уже играет с братьями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса сын Alyosha
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Рассыпалась на ходу: в Киеве маршрутка не выдержала бешеного ритма карантина
Рассыпалась на ходу: в Киеве маршрутка не выдержала бешеного ритма карантина