Такие милые! Alyosha очаровала сеть фото с прогулки с детьми

Украинская певица Alyosha - счастливая мама троих детей. Звезда довольно редко делится в сети кадрами с детьми, а лицо самой младшей, дочери Марии, до сих пор не показывает. Однако на новых фото можно увидеть всех троих малышей, к радости поклонников.

Милыми снимками с прогулки с малышней по парку артистка поделилась в Instagram.

Alyosha сделала селфи, на котором запечатлена она и два ее сына, Роман и Марк. Все они держатся за ручку коляски, в которой спит маленькая Маричка, как малышку называют дома. Девочке сейчас 7 месяцев.

На еще одном кадре один из старших братьев гордо позирует с коляской на дорожке парка. Все семейство тепло одето, так как пока что весна не очень радует теплой погодой.

Alyosha показала прогулку с тремя детьми в парке (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Під вечір перемогло сонечко, тож маємо надію, що весна буде тепла. Адже ми так любимо прогулянки", - поделилась певица.

Фолловеры оставили звездной маме и ее детям много теплых слов в комментариях.