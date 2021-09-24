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Мини-юбка и кеды: Кейт Миддлтон удивила неожиданно смелым нарядом

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Великобритания, Пятница 24 сентября 2021 22:22
Мини-юбка и кеды: Кейт Миддлтон удивила неожиданно смелым нарядом Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Кейт Миддлтон продолжает удивлять своей активность. В этот раз супруга принца Уильяма отправилась на теннисный корт, надев соответствующий спортивный наряд.

Фото герцогини были опубликованы в блоге королевской семьи.

Кейт Миддлтон в который раз решила доказать, что многодетная мама может иметь точеную фигуру. Жена принца Уильяма, как заядлая теннисистка, решила сразиться с чемпионкой и победительницей US Open Эммой Радукану.

Для своего поединка Кейт выбрала темно-синюю теннисную юбку, а также спортивную облегающую куртку ей в тон от Poivre Blanc. Дополнили аутфит белые кроссовки. Свои длинные волосы Кейт собрала в конский хвост, а макияж сделала едва заметным, подчеркнув лишь ресницы и брови.

Разумеется, внимание фанатов по всему миру было, в первую очередь, приковано к ногам герцогини. На странице семьи поклонники отметили, что Кейт очень идут короткие юбки. Не удивительно, что герцогиня решила воспользоваться матчем, чтобы слегка нарушить королевский протокол. Как известно, обычно Кейт его строго придерживается.

Мини-юбка и кеды: Кейт Миддлтон удивила неожиданно смелым нарядомМини-юбка и кеды: Кейт Миддлтон удивила неожиданно смелым нарядомМини-юбка и кеды: Кейт Миддлтон удивила неожиданно смелым нарядомМини-юбка и кеды: Кейт Миддлтон удивила неожиданно смелым нарядомКейт на корте (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Также мы писали, какой цвет выбрала для своего стильного брючного костюма королева Летиция.

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