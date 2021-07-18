Мишина и Эллерт после объявления о расставании засветились в Крыму, но отдыхают с другими

Кроме того, вместе с Эллертом также отдыхают и его родители. Автор "Квартала 95" устроил им морскую прогулку. Также Эллерт отправился на обзорную экскурию и посмотрел достоприечательности Ялты ( в частности, знаменитое Ласточкино гнездо), Воронцовский парк и дворец, храм Воскресения Христово в Форосе, а ткже поднялся на Ай-Петри. "Немного кружится голова", - рассказал о своих ощущениях Саша.



Александр посмотрел достопримечательности Крыма

В это время Ксения релаксирует с подругами. Она надела слитный черный купальник известного бренда и отправилась на пляж. Вместе с собой взяла сыночка Платона, который отдыхает вместе с мамой.

Александр устроил родителям моркой экстрим

"Познание и осознание себя в кругу других женщин. Терапия. Встреча. Встреча с собой. Со своей женской сутью", - подписала фото с близкими людьми актриса.

Ксения отдыхает в компании подруг

К слову, часть поклонников пары не верит в их разрыв – они надеятся, что Ксения и Александр найдут общий язык. Некоторые и вовсе предположили, что актриса и шоумен расписались, но держат это в тайне и интригуют общественноть, привлекая внимание громкими заявлениями.