Мишина открыто показала, как хорошо знает Эллерта: такой же, как и я!

Ксения Мишина продемонстрировала, насколько хорошо изучила привычки и предпочтения Александра Эллерта - своего избранника на шоу "Холостячка". Актриса прошла импровизированный тест, во время которого давала ответы журналистам на различные вопросы о любимом и его преференциях.

Девушка выбирала один из двух вариантов о любимых блюдах и напитках, местах для отдыха, о вариантах времяпровождения. Видео интервью пары опубликовано на Instagram-страничке проекта.

Примечательно, что в большинстве случаев Мишина давала верные ответы на вопросы о любимом, показывая, что действительно успела довольно хорошо изучить Эллерта.

Европа или Азия?

"На данный момент - Азию", - сказала Ксения.

"Во-первых, сейчас в Европе холодно, хочется за этот год в тепло. Поэтому - в Азию! Абсолютно верный ответ", - подтвердил Александр..

Море или горы?

"Сейчас наверное море. Мне бы больше хотелось. А Саша с удовольствием покатался бы в горах на сноуборде", - ответила на это "Холостячка".

"Поэтому мы совместим. Пойдем покатаемся сначала в горы, и потом поедем загорать", - нашел консенсус телеведущий.

Саша отдаст предпочтение бургеру или салату?

"Бургер", - безапелляционно ответила Мишина.

"Бургер! Ты не представляешь, какие бургеры готовила она перед просмотром "Холостячки"! В грильницу, все там сделает, и ты этот бургер... а-а-а-а..." - закатил глаза Эллерт.

"И мой отбирал тоже: "А, ты больше не хочешь"?" - вспомнила при этом девушка.

Спорт или сериалы?

"Сейчас нету ни того, ни другого. Ну, наверное, больше спорт", - отметила Ксения.

Из сериалов выберешь "Игру престолов" или "Карточный домик"?

"А я не смотрела "Карточный домик", я не понимаю, о чем там", - призналась она.

"Карточный домик". Политический сериал. Потрясающий", - рассказал Александр.

Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Комедия или триллер?

"Комедия", - решила Ксения.

"Триллер", - уточнил он.

"Тю, да? Класс! Ты такой же самый, как и я?! Блин, класс! Я думала, ты комедии любишь", - удивилась на это актриса.

Когда нету работы, Саша любит ранний подъем, или спать до обеда?

"Спать до полудня!" - верно ответила Мишина

Какой любимый напиток?

"Лимонад. Тархун", - сказала "Холостячка".

"Груша. Он там или тархун, или груша бывает. Неистовые!" - подтвердил Александр.

Какой любимый вкус мороженого?

"Белые, пломбир, с карамелью и орехами", - рассказала Ксения.

Окрошку любит на кефире или квасе?

"Никогда еще не думали. Наверное, на кефире", - решила девушка.

"Ненавижу квас! На чайном грибе", - сказал Александр.

Видео: Ксения Мишина показала, что знает об Александре Эллерте

Ранее сообщалось, что вокруг Мишиной и Эллерта разразился скандал после того, как стало известно, что они могли быть знакомы до проекта "Холостячка".

Также мы писали о том, что Ксения Мишина вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом впервые отправились в совместный отпуск.