Мишина похвасталась соблазнительными изгибами в прозрачном платье-сетке: "Эллерт кусает локти"
Известная актриса и судья "Україна має талант" Ксения Мишина заворожила откровенной и эффектной фотосессией, засветив свою роскошную фигуру.
Соблазнительные кадры в пикантном наряде звезда сделала на отдыхе на берегу Персидского залива и выложила в Instagram.
32-летняя Мишина проводит незабываемый отпуск в пятизвездочном отеле в Абу-Даби, что в ОАЭ.
Артистка позирует вечером возле бассейна. На Ксении - прозрачное платье-сетка украинского бренда GASANOVA, под которое она надела черное белье. Она распустила свои роскошные волосы и сделала нежный макияж, а также отказалась от обуви.
На некоторых кадрах Мишина запечатлена спиной, демонстрируя упругие ягодицы и длинные ноги.
Ксения Мишина свела с ума чувственными кадрами в белье и платье-сетке (фото: instagram.com/misha.k.ua)
"Доброй ночи", - лаконично подписала пикантные снимки актриса.
Пользователи сети засыпали Ксению восторженными комментариями и не забыли упомянуть ее бывшего Александра Эллерта, который потерял такую девушку.
- Вау, бомбезные фото!
- Прекрасная!
- Сильно красивая
- Как его там Эллерт кусает локти где-то там. Ксюша шикарна
- Обалденные фото!!!
- Ну все, он уже и так кусает локти, харош
- Огненный огонь
- Шикарная
- Обворожительная
- Очень красивая девушка
- Просто идеальная
- Богиня
- Классная фигура
Напомним, ранее Ксения Мишина раскрыла причину панических атак и рассказала о переезде в Киев.