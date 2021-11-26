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Мишина похвасталась соблазнительными изгибами в прозрачном платье-сетке: "Эллерт кусает локти"

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 13:34
Мишина похвасталась соблазнительными изгибами в прозрачном платье-сетке: "Эллерт кусает локти" Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Марина Настевич

Известная актриса и судья "Україна має талант" Ксения Мишина заворожила откровенной и эффектной фотосессией, засветив свою роскошную фигуру.

Соблазнительные кадры в пикантном наряде звезда сделала на отдыхе на берегу Персидского залива и выложила в Instagram.

32-летняя Мишина проводит незабываемый отпуск в пятизвездочном отеле в Абу-Даби, что в ОАЭ.

Артистка позирует вечером возле бассейна. На Ксении - прозрачное платье-сетка украинского бренда GASANOVA, под которое она надела черное белье. Она распустила свои роскошные волосы и сделала нежный макияж, а также отказалась от обуви.

На некоторых кадрах Мишина запечатлена спиной, демонстрируя упругие ягодицы и длинные ноги.

Мишина похвасталась соблазнительными изгибами в прозрачном платье-сетке: &quot;Эллерт кусает локти&quot;Мишина похвасталась соблазнительными изгибами в прозрачном платье-сетке: &quot;Эллерт кусает локти&quot;Мишина похвасталась соблазнительными изгибами в прозрачном платье-сетке: &quot;Эллерт кусает локти&quot;Мишина похвасталась соблазнительными изгибами в прозрачном платье-сетке: &quot;Эллерт кусает локти&quot;Мишина похвасталась соблазнительными изгибами в прозрачном платье-сетке: &quot;Эллерт кусает локти&quot;

Ксения Мишина свела с ума чувственными кадрами в белье и платье-сетке (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Доброй ночи", - лаконично подписала пикантные снимки актриса.

Пользователи сети засыпали Ксению восторженными комментариями и не забыли упомянуть ее бывшего Александра Эллерта, который потерял такую девушку.

  • Вау, бомбезные фото!
  • Прекрасная!
  • Сильно красивая
  • Как его там Эллерт кусает локти где-то там. Ксюша шикарна
  • Обалденные фото!!!
  • Ну все, он уже и так кусает локти, харош
  • Огненный огонь
  • Шикарная
  • Обворожительная
  • Очень красивая девушка
  • Просто идеальная
  • Богиня
  • Классная фигура

Напомним, ранее Ксения Мишина раскрыла причину панических атак и рассказала о переезде в Киев.

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