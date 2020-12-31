Вокруг Мишиной и Эллерта разразился скандал: были знакомы до проекта?

Вокруг "холостячки" Ксении Мишиной разгорелся новый скандал. Как оказалось, украинская актриса и главная героиня шоу, которое закончилось 25 декабря, знала своего избранника Александра Эллерта еще до проекта. Они познакомились на программе "Интуиция", которая выходила на канале СТБ.

Видео со знакомством пары было опубликовано соцсети Instagram 26 ноября.

"Первое знакомство у них произошло на проекте "Интуиция" где были приглашены в качестве друзей, участников Тины Кароль и Евгения Кошевого. Возможно ли что уже тогда у них возникла симпатия?" - написали под видео.

Ксения Мишина и Александр Эллерт познакомились до проекта "Холостячка"

В комментариях под видео в Instagram украинцы взорвались критикой, некоторые отметили, что пара и не скрывала тот факт, что они познакомились до "Холостячки".

Точно свела судьба.

Так они ж не скрывали, что он ей писал. И на своей странице он описывал эту встречу. По поводу голубого мальчика - при всей его манерности и непохожести на остальных, вот чувствуется в нем это мужское, хулиганистое, ироничное. Чувство юмора и мозги- это всегда было интересно в мужчинах.

А на шоу Ксения не сказала ни слова, что они знакомы.



Боже, ну хватит, какая симпатия именно к нему, все же очевидно: это шоу - одна большая постановка. Телеканал хочет раскрутить этого голубого мальчика, а Ксении заплатили большие деньги за то, чтобы эта раскрутка удалась.

Мутили до проекта з Еллертом.

Разочарование... Так они знакомы уже были. Слизький парень.

Как мы ранее писали, Ксения Мишина вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом впервые отправились в совместный отпуск. У актрисы скоро начнутся съемки, поэтому она смогла вырваться на курорт в Буковель на четыре дня.