Многодетная мама Приходько впервые показала лицо третьего малыша: невозможно тобой надышаться
Анастасия Приходько до последнего скрывала беременность и рождение третьего ребенка. Хоть внимательная общественность и заподозрила, что певица в интересном положении, она уклончиво отвечала на вопросы и старалась обойти эту личную тему. Но затем все рассказала как на духу и даже поделилась своими переживаниями и эмоциями, которые испытала во время третьей беременности, а также новой роли многодетной мамы.
И вот, по прошествии 5 месяцев после появления на свет Луки, артистка решилась показать лицо мальчика в Instagram.
На серии снимков в "карусели", малыш лежит на груди у звездной мамы. На этот раз Настя не стала скрывать лицо Луки. На видео – разговаривает с певицей, чем вызывает у нее улыбку умиления на лице.
Мылые кадры были прурочены к серьезной дате – 25 августа Луке исполнилось 5 меяцев, до этого день рождения малыша Анастасия скрывала.
"Это же целая жизнь! Наш Лука! Невозможно насмотрится на тебя. Невозможно надышаться тобой и просто. Вот сердце разрывается, когда понимаешь, что ты у нас есть!" - написала певица, обратившись к маленькому имениннику.
Поклонники пришли в восторг от наблюдения картины общения мамы и сыночка, они оставили немало теплых слов и пожеланий в комментариях.
- А он не может оторвать взгляд от своей мамочки!
- Какая прелесть
- Как мило и трогательно
- Какой он сладкий
- Вы чудесные
- Малыш – прелесть
- Ну какие же щеки сладкие
- Чудесное время....счастье есть
К слову, Анастасия Приходько довольно быстро пришла в форму после родов, причем, без занятий спортом, и рассказала, как ей удалось сбросить 20 кило.