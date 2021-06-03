Многому меня научила: Венсан Кассель рассказал о жизни с Моникой Беллуччи

Конечно же, без упоминания бывшей жены Моники Беллуччи не обошлось. Актер получил вопрос о ней сразу же. "Чему вас научила Моника?", - спросил один из пользователей. "Многому", - коротко ответил Кассель.

Венсан Кассель ответил на вопросы фанатов (фото: скрин instagram.com/vincentcassel)

Как известно, экс-супруги сумели сохранить теплые отношения ради общих детей: Девы и Леони, которые живут с мамой. Во время карантина в прошлом году Моника даже переехала с девочками на юг Франции, чтобы они чаще виделись с отцом. После экс-супруги отправились в совместный отпуск ради съемок юной модели. Также старшие дети Венсана хорошо ладят и с новой женой Венсана: Дева иногда путешествует с ними.

Пара осталась в хороших отношениях (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Также Венсан признался, что всесильным его делает одна вещь: быть любимым тем, кого любит он. По всей видимости, актер имел в виду Тину Кунаки, с которой он очень счастлив.