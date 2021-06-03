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Многому меня научила: Венсан Кассель рассказал о жизни с Моникой Беллуччи

Автор: Lite

Венсан Кассель - редкий гость сети Instagram, хотя сам не раз признавался в ее эффективности насчет раскрутки. Чаще всего здесь можно найти информацию о его новых проектах, а также фото с молодой женой Тиной Кунаки. А несколько часов назад популярный французский актер решил побеседовать с фолловерами.

Венсан Кассель устроил в сториз своего блога рубрику вопрос-ответ, рассказав много интересного о своей жизни.

Конечно же, без упоминания бывшей жены Моники Беллуччи не обошлось. Актер получил вопрос о ней сразу же. "Чему вас научила Моника?", - спросил один из пользователей. "Многому", - коротко ответил Кассель.

Венсан Кассель ответил на вопросы фанатов (фото: скрин instagram.com/vincentcassel)

Как известно, экс-супруги сумели сохранить теплые отношения ради общих детей: Девы и Леони, которые живут с мамой. Во время карантина в прошлом году Моника даже переехала с девочками на юг Франции, чтобы они чаще виделись с отцом. После экс-супруги отправились в совместный отпуск ради съемок юной модели. Также старшие дети Венсана хорошо ладят и с новой женой Венсана: Дева иногда путешествует с ними.

Пара осталась в хороших отношениях (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Также Венсан признался, что всесильным его делает одна вещь: быть любимым тем, кого любит он. По всей видимости, актер имел в виду Тину Кунаки, с которой он очень счастлив.

Ранее мы писали, что Тина снялась в шикарном образе, который сделал ее эффектную внешность еще более яркой.

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