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Модель Playboy пожаловалась на детство в России: называли коровой

Новина українською → Пятница 18 декабря 2020 22:20
Модель Playboy пожаловалась на детство в России: называли коровой Модель Playboy Кристяна Казакова (фото: instagram.com/khrystyana)
Автор: Светлана Мащенко

Кристяна Кизякова, модель плюс-сайз из России снялась для Playboy и рассказала, как тяжело ей было принять себя. Девушка стала финалисткой 24 сезона "Топ-модели по-американски" и поделилась испытаниями, которые ей пришлось пройти.

При подготовке к фотосессии девушке дали возможность творчески подойти к этому процессу. Казакову не обязывали полностью обнажаться - ей разрешили показывать себя так, как она этого хочет, пишет Fox News.

Девушка позировала топлесс и в кружевном белье, демонстрируя пышные формы и любовь к своему телу.

Модель Playboy пожаловалась на детство в России: называли коровойМодель Playboy пожаловалась на детство в России: называли коровой

Кристяна рассказала, что родилась в Магадане, затем некоторое время жила в Украине. А затем, будучи подростком, переехала в Нью-Йорк.

Девушка говорит, что в детстве ее часто называли коровой, из-за чего у нее возникли комплексы. Кроме того, она говорит, что в юности она жила в тех стандартах красоты, когда "девочки наносили макияж, чтобы пойти в продуктовый магазин, или надевали каблуки, чтобы просто выбросить мусор".

Казакова страдала расстройством пищевого поведения, перепробовала множество диет, доводила себя изнурительными тренировками и постоянно была в состоянии стресса.

Модель Playboy пожаловалась на детство в России: называли коровойМодель Playboy пожаловалась на детство в России: называли коровой

Однажды она даже оказалась в больнице после злоупотребления диетическими чаями.

"Врачи сказали, что осталось жить месяц. Я помню, как меня переполнял гнев. Но после этого случая я пересмотрела свои взгляды на стандарты красоты", - призналась девушка.

После переезда в США она увидела другую жизнь и иные представления о женской красоте.

"Я забыла, каково это - стыдиться своего тела. И я поняла, насколько мне повезло находиться в этом теле. Сейчас я живу своей жизнью и изучаю новые перспективы. Чувствую, что у меня здесь есть возможность помочь изменить или пересмотреть стандарты красоты", - добавила она.

Ранее мы писали, что самая известная модель плюс-сайз Эшли Грэм засветила голую грудь и пышные бедра на откровенных фото.

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