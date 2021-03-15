ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Модные джинсы и худи: 63-летняя Шэрон Стоун в молодежном наряде покорила стройной фигурой

Новина українською → США, Понедельник 15 марта 2021 21:19
Модные джинсы и худи: 63-летняя Шэрон Стоун в молодежном наряде покорила стройной фигурой Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Lite

Шэрон Стоун, которой 10-го марта исполнилось 63 года, доказала, что она по-прежнему секс-символ.

На фото, которое она запостила в своем блоге, Шэрон примерила молодежный образ и покорила своей стройной фигурой.

Шэрон Стоун надела трендовые джинсы-оверсайз необычного кроя с отворотами на штанинах, а также серое худи с капюшоном. Дополнили лук ботинки из коричневой кожи на низком ходу. Шэрон стоит на горе, делая фото неба, и выглядит со спины очень молодой и стройной.

Модные джинсы и худи: 63-летняя Шэрон Стоун в молодежном наряде покорила стройной фигуройШэрон Стоун в модном наряде (фото: instagram.com/sharonstone)

"Я хотела бы поблагодарить всех за то, что сделали мой день рождения таким особенным", - написала звезда "Основного инстинкта". А в ответ услышала много приятных слов любви и поздравлений. Многие отметили, как стильно смотрятся ее брюки, и спросили, где она их купила.

Напомним, Шэрон в последнее время часто постит свои фото, на которых радует цветущим внешним видом. Одно из них получилось максимально соблазнительным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса актриса Шэрон Стоун
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Комаровский рассказал, когда прививаться от COVID-19 переболевшим и еще не болевшим
Комаровский рассказал, когда прививаться от COVID-19 переболевшим и еще не болевшим