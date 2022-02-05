"Мое сердце не свободно": Руслан Сенечкин – о личной жизни, участии в "Холостяке" и скелетах в шкафу

Знаю, что вы очень любите Карпаты. Расскажите о своих любимых местах. Последние годы Рождество вы проводите именно там. Посоветуйте тем, кто еще не был в Карпатах, с чего начинать свое знакомство?

Карпаты нужно начинать изучать с Яремчанщины, Гуцульщины, сердца Прикарпатья. Из Франковска выезжаете, попадаете в Надворную, потом в Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохту, Яблуницу, Верховину, Криворовню – и в Вижницу, в Косово. Такой маршрут составляю чаще всего. И Буковель – там хорошая инфраструктура, он больше подходит для тех, кто хочет отдыхать активно.

Сейчас все меньше остается безлюдных закоулков в Карпатах и очень трудно найти места, где, грубо говоря, не ступала нога современного человека. Впервые этот регион начал изучать еще 16 лет назад, когда переехал в Киев, и мы с друзьями поехали в горы. Тогда Карпаты были более или менее безлюдны.

Хотя, как говорят местные жители, еще остаются в горах гуцулы. В частности, там где-то на полонине, на верховьях, которые так же, как и многие годы назад, сохранили традиции. Мужчины идут весной пасти овец, доить их, делать брынзу, например, тот же сыр, а возвращаются осенью, в сентябре, и женщины их ждут. Живут в горах по нескольку месяцев без связи, без общения. И такое все еще есть.

Руслан обожает путешествия (фото: пресс-служба 1+1)

Ходите в горы с рюкзаками на несколько дней с ночевкой?

Нет, я не тот, кто идет лагерем в горы с палатками. Без элементарных средств цивилизации я чувствую себя дискомфортно.

Как вы перезагружаетесь? Что для вас идеальный отдых?

Обожаю, чтобы как можно меньше людей было вокруг. Для того чтобы перезапуститься, подумать о своем или вообще ни о чем не думать, то как раз Карпаты позволяют уединиться.

Всегда между горами и морем я выбираю горы. Во-первых, моя стихия – горы и рядом вода. Это то, что меня насыщает. Я на море давно не был. Разве что в командировку на Кипр или в Грецию ездил когда-то давно снимать кулинарные истории. А во-вторых, в горах другое давление. А поскольку у меня профдеформация – хроническое недосыпание (за почти 12 лет ведущим утреннего шоу у меня есть и определенные вопросы по здоровью), то отдых в горах для меня идеален.

А между морем и горами выберет горы (фото: пресс-служба 1+1)

Помню, однажды поехали с друзьями в Карпаты, построили маршрут, сняли небольшую усадьбу в Микуличине у местных. А утром, когда все начали путешествие, я проспал. И вот вместо того чтобы активно отдыхать вместе с коллегами, друзьями, я три дня проспал. Однако классно выспался (улыбается). В горах другое давление, другой воздух. Даже на биологически-химическом уровне чувствуешь себя другим человеком.

Поэтому кто едет в Карпаты на лыжах кататься, кто собирать чернику или грибы, кто на сплав по горной реке, а я могу в Карпаты поехать для того, чтобы просто выспаться. И это очень круто.

Составляете планы на 2022 год: куда хотите поехать, кроме Карпат? Может, мечтаете увидеть какие-нибудь города?

Хочу Европу объездить. Есть такая у меня мечта. Но пока из-за плотного рабочего графика невозможно составить маршрут. Хочу сесть в автомобиль и, скажем, из Варшавы доехать через всю Европу до крайней точки – в Лиссабон в Португалии. Хочу проложить такой маршрут: Словения, Словакия, Чехия, немного Германии, потом в Австрию заехать, Швейцарию, немного Норвегии зацепить – не знаю, каким образом, но такой крюк надо сделать, потом заехать в Бельгию, потом обязательно во Францию, Италию. Чуть-чуть покружить в Италии, заехать в Испанию, а через Испанию – в Португалию.

Вы из тех людей, которые все тщательно планируют, или решаете по настроению, где останавливаться, что посмотреть и где поесть?

По настроению. Помню, как внезапно, почти ничего не планируя, в 2012 году, когда только овладел управлением, взял машину и поехал в Одессу. Подумал: вау, как с автомобилем круто! Спокойно ехать, на заправках останавливаться, пить кофе. Никто тебя не подгоняет, ни от кого ты не зависим.

А затем через три месяца спланировал маршрут Киев – Варшава, Варшава – Вена. А из Вены уехал в Австрийские Альпы, в Тироль, где потусил несколько дней. А домой через Будапешт. Это было нереально круто! Останавливаешься на каждом месте, где увидишь классные виды. Потом мне уже захотелось съездить к сестре в Севастополь.

Позже улетел в Грузию, там взял машину и проехался по всей стране. Я там раньше с командой был, снимали тревел-программу, потому ты зависим от тайминга, от сюжетов. За день меняли три локации, но я так ничего тогда и не увидел, потому что все наспех. Тогда сказал себе, что нет, больше Грузия для меня не будет связана с работой.

Руслан планирует в этом году объездить Европу (фото: instagram.com/ruslan_senichkin)

Поэтому взял отпуск на неделю, уехал в Грузию и составил себе маршрут. Объездил всю страну и увидел все, что захотел: Боржоми, Ахалцихе, Сванетию, Местию, Алазанскую долину, Кахетию. И потом доехал до моря через Зугдиди. Ну и увидел Казбеги. А в Сванетии пересел на джип, и вместе с местными двинулись к самому высокогорному селу в Восточной Европе – Ушгули. Мы ехали 30 или 35 км 6 часов.

Вы понимаете, какая там дорога была. Очень опасно, кресты стоят по обе стороны дорог, потому что многие срывались в бездну и погибали. Поэтому это была самая опасная дорога в моей жизни. И в то же время – самая красивая. Было страшно, конечно, но оно того стоит.

С Людмилой Барбир вы рекордсмены на украинском телевидении – уже 9-й год вместе ведете "Завтрак с 1+1". Вы с ней самая известная телепара.

Да, все правильно, и мой собственный рекорд – 12 лет, я неизменный ведущий утреннего эфира. Оказывается, я дольше всего веду "Завтрак" за все 25 лет его существования. Не подумайте, что я кичусь, это просто факт. А с Людой за это время мы стали не только коллегами, но и близкими друзьями. Хотя зрители часто спрашивают нас – не пара ли мы в жизни? Нет, мы не пара. У нас у каждого своя частная жизнь.

Нас объединяет множество общих историй. Хотя на самом деле это абсолютно не секрет – сначала я с Людмилой не хотел работать. И так ей честно в глаза и сказал. Трудно притирались, но не больно друг другу. А потом так получилось, что мы стали лучшими друзьями друг для друга.

Руслан Сеничкин и Людмила Барбир стали друзьями за годы работы (фото: пресс-служба 1+1)

Умеете ли вы дружить? Есть ли у вас близкие друзья и кто они?

Таких близких друзей нет. Нет времени и возможностей для тесной дружбы. Раньше – да, были какие-то тусовки и друзья.

Не жалеете, что сейчас все изменилось?

Да нет! Не жалею абсолютно. Мне чем с кем-нибудь куда-то пойти потусить, я скорее это время использую для себя – поеду на рыбалку или еще куда, или просто посплю.

Если в последнее время вы мечтаете о том, чтобы выспаться, не размышляли, например, о своем личном развлекательном вечернем шоу?

Нет! У нас Егор Гордеев недавно стартовал с "Твой вечер" – вперед! Я не считаю, что был бы хорошим ведущим вечернего шоу. К примеру, Тимур Мирошниченко хорошо провел 2-й сезон "Маскарада". Я бы так не смог. Юра Горбунов уже много лет неизменный ведущий "Голоса страны" и "Танцев со звездами". Супер! Каждый на своем месте.

Просто нужно качественно выполнять работу там, где ты есть, это во-первых. Во-вторых, а кто вам сказал, что устроить собственное шоу – это более высокий уровень, чем там, где ты сейчас, в утреннем шоу? Ну, я понимаю, что типа у тебя собственное шоу – это звучит круто. Но я этого не желаю. Считаю, сейчас в "Завтраке с 1+1" я на своем месте.

Тогда посоветуйте, как научить себя с утра легко просыпаться?

Главное – это мотивация. Зачем вы это делаете? Кто-то просыпается рано, чтобы успеть больше в светлый день. Кто-то, чтобы успеть на пробежку, потому что она оказывает положительное влияние на их энергию в течение всего активного дня. А для кого-то мотивация – выпить из самого раннего утра чашечку кофе, посмотреть в окно, помолчать, побыть с этим миром наедине, а потом уже идти по делам. Для другого мотивация – собрать ребенка в садик или в школу.

А кто-то не хочет просыпаться с самого раннего утра, потому что высыпаться – это очень важная вещь. Потому что когда мы спим, происходят правильные процессы в организме. Он восстанавливается.

Ранние подъемы имеют свои плюсы и минусы, считает ведущий (фото: пресс-служба 1+1)

Сейчас вы любимый телеведущий, образец. Расскажите, кто для вас был примером, на которого вы хотели равняться?

Помню Даниила Яневского и Анну Безулик – они вели утреннее шоу на 1+1 еще в середине 90-х. Смотрел "Подъем" на Новом канале с Юрой Горбуновым и Машей Ефросининой. Затем, когда вела известная тройка Педан-Притула-Фреймут. Но у меня тогда, в 90-е, был другой темпоритм жизни, учебы в колледже. Помню, что эта тройка Педан-Притула-Фреймут дала мне многое классное. Они такую прикольную энергию давали с экранов на телевизоре! За ними интересно было наблюдать в эфире.

Если бы мне тогда кто-то сказал, что ты будешь утреннее шоу вести, никогда бы в это не поверил, потому что считал, что это не для меня. Но уже в 2011 году на премии "Телетриумф" мы с командой "Завтрака" стояли в одной номинации с "Подъемом" как лучшее развлекательное утреннее шоу – я тогда сам работал ведущим, без партнерши. Победа была за нами, что стало для нас сплошным сюрпризом!

В этом году "Завтраку с 1+1" исполняется 25 лет. Это длинная история! За этот период менялись не только ведущие, а и концепции, телевизионные подходы. Но бренд остался. И мы продолжаем его успешно делать каждое утро и по сей день. А начинали этот жанр – информационно-развлекательное шоу еще в середине 90-х Анна Безулик и Даниил Яневский, о которых я уже упоминал. В них это получалось очень интересно, интеллигентно, интеллектуально.

Украина начинается с украинского языка, напоминает Руслан (фото: пресс-служба 1+1)

Кстати, мода на украинский язык началась не с УТ-1, а именно с 1+1 – возвращали украинство в эфиры и воспитывали украинцев быть украинцами. А именно бывший продюсер канала Александр Роднянский положил начало украинскости вести через интеллект, любопытство, продвинутость, современность, через развлекательный контент, качественное дублирование фильмов и сериалов. И это было революционно в то время.

Кстати, я тоже начал изучать украинский язык потому, что смотрел тогда "плюсы" и интересовался этим всем. Хотя сначала был русскоязычным, я родом из Днепропетровска тогдашнего, ныне Днепра.

Я и по сей день учусь украинскому языку. Потому что тот же Александр Авраменко, известный лингвист и педагог украинского языка говорит, что не надо стесняться неправильно говорить, нужно стесняться потому, что ты не учишься. А научиться можно только на ошибках. Ты всегда найдешь выход из какой-нибудь языковой закорючки, если в такую попал. Тебе обязательно кто-нибудь подскажет, как правильно. Сейчас есть много программ, мобильных приложений, онлайн-словарей. Вокруг все есть для того, чтобы выучить украинский язык!

И на тридцатом году независимости нашей страны, когда кто-то начинает говорить: а в Украине начинается агрессивная украинизация, не могу такого воспринимать. Какая агрессивная украинизация? Вы о чем?! Тридцать лет жить в Украине, поколение не одно уже выросло, и вы не можете выучить украинский язык? А ведь Украина начинается, как и любая страна, с языка. Потому что это код нации.

Вы ничего не рассказываете о своей личной жизни. Ваше сердце сейчас свободно?

Нет, оно не свободно. Я люблю многое в этой жизни. Многие в моем сердце. В первую очередь, это самые родные – мама, сестры Анна и Татьяна, племянница Ника. Если в романтическом плане говорить – я пока холостяк. И мне пока моя жизнь нравится такой, какой она есть. Будет у меня семья или не будет, загадывать не могу. Но я не исключаю этого в своей жизни.

Руслан с мамой и сестрой Анной (фото: пресс-служба 1+1)

Видите ли вы себя в роли главного героя реалити "Холостяк"?

Нет. Я не хочу выносить свои чувства на всеобщее представление. Я не душевный эксгибиционист. И, кстати, я тактично отношусь к людям и гостям, которые приходят в гости к "Завтраку". Я "не заплыву за буйки", если понимаю, что человек не хочет рассказывать свою личную историю. Я не буду докапываться. И о своем личном не буду рассказывать на широкую общественность. А вот Катя Осадча, напротив, умеет задавать откровенные вопросы своим гостям. У нее это выходит органично.

Ощущаете ли вы на себе давление со стороны родственников, мамы, что вы еще не женат?

Нет, такого нет абсолютно. Мы с ними договорились, что никто ни на кого не будет давить. У каждого своя судьба. Это во-первых. Во-вторых, я знаю многие бывшие близкие друзья, коллеги, которые стали довольно несчастными, когда начали жить семейной жизнью.

Ведущий с сестрой Татьяной и племянницей (фото: пресс-служба 1+1)

Но я не хочу переживать и жить судьбу других, не хочу сопоставлять себя с другими. У меня есть, безусловно, как и у любого человека свои скелеты в шкафу. И они только мои. И необязательно об этом знать всему миру. Вот и все.

Кто для вас идеал женщины? Как можно проложить путь к вашему сердцу?

Для меня очень важно чувство юмора. Помню себя еще в детском саду. И уже тогда я почему-то бегал и дружил с самыми некрасивыми сопливыми девочками (смеется). И в школе тоже. Мне нравилась девочка Оля, с которой я хотел сидеть за одной партой. Я даже дал взятки классной руководительнице Ирине Анатольевне – какую-нибудь конфету или шоколадку, чтобы она нас не рассаживала.

Людмила вполне впсалась в идеал (фото: пресс-служба 1+1)

Я это к чему упомянул. Главное для меня чувство юмора, а внешняя эстетика – это совершенно личное дело. Но женщина, которой я могу восхищаться – визуально и внешне – другие скажут: "Ты что? Куда твои глаза смотрят? Но это мой идеал красоты. И такие у нас, слава богу, на канале есть, которые мне нравятся. А вот, например, у Люси Барбир совпадает все – и красота, и разум, и чувство юмора. Если могу над человеком посмеяться, все, понимаю, что это "мой человек".

То есть вы сейчас не в поиске?

Нет. Я не хочу специально кого-то искать. Человек появляется на горизонте каким-то образом – то ли в компании, то ли где-нибудь на вечеринке или презентации – окей. Я ведь не в том возрасте, чтобы знакомиться где-нибудь на улице.

Сейчас большинство в Тиндере знакомится.

Тиндер? Боже, что вы такое говорите? Меня не хватает на мои социальные сети – Фейсбук, Инстаграм, ТикТок, а то еще Тиндер (улыбается).

А пишут вам в соцсетях? Зовут на свидание?

Пишут что-нибудь такое: "Привет. А можно познакомиться?". Но я не успеваю там созвониться со своими родными, друзьями, совершить свою кучу дел. Поэтому нет времени на такие виртуальные знакомства.

Кроме чувства юмора, больше ничего не важно для вас? Например, умеет ли избранница готовить или есть какие-то еще таланты?

Нет! Боже упаси! Не умеет готовить – научим (смеется). Но, конечно, для меня не менее важно чувствовать со своей будущей избранницей любовь и родство душ.

Кстати, в утренних эфирах вы часто готовите, уже вышло несколько кулинарных книг. Любите ли в жизни готовить? И что есть в вашем холодильнике всегда, какие продукты?

Сеничкин обожает готовить (фото: пресс-служба 1+1)

В моем холодильнике нет никаких гастрономических проделок. Обожаю, например, гречку с яичницей, причем глазушкой. И добавить немного зернышек горчицы по-дижонски. Все, я падаю навзничь. По совету своего диетолога я сдал анализы и по моим показателям, оказывается, мне не очень можно каши, я уже их наелся за свою жизнь. А по анализу на совместимость мне, оказывается, нельзя семечки. А я его обожаю.

Да, а что сейчас вам можно?

Мясо только на пару. Рыбу, клетчатку, причем только через овощи и фрукты. Фруктов меньше, больше овощей. А еще мое любимое блюдо – это баклажаны! В кляре немного жаришь, а потом уже не берешь майонез с чесноком, а лучше сметана или йогурт несладкий, добавляешь помидор и зелень. Либо скручиваешь, либо так пополам складываешь – все! Вкусность!

И в еде неприхотилив (фото: пресс-служба 1+1)

То есть в гастрономии вы неприхотливы?

Нет, абсолютно. Я не безумствую от лобстеров или красной икры.

Какая ваша заветная мечта?

Сейчас моя заветная мечта – переехать в конце концов в свой загородный дом. Но пандемия мои планы взъерошила, уничтожила на данном этапе. Потому что ипотека есть, дом есть, но нужно его достроить. Там уже стены и крыша, но внутри не с чем жить. Терраса почти построена, новые окна воздвигались. Но на мне, как на главе семьи, еще ответственность за мою семью – маму, двух сестер, племянницу и крестницу. Поэтому себя ставишь в этом вопросе на второй план. Для меня самое главное, чтобы у них все было хорошо. Поэтому работы по обустройству здания пока отложил.

Заветная мечта ведущего – свой дом в сельской местности (фото: пресс-служба 1+1)

Но мечтаю переехать все-таки наконец-то в дом. И чтобы я ехал с работы и чувствовал, что у меня есть дом за городом, где я могу что-нибудь сделать в саду, в огороде, не знаю, может еще и заведу свиней, кур, собаку, кошку (смеется).

Точно? Заведете?

Да! У меня будут животные, но не для того, чтобы их есть. И огород обязательно будет! Я ведь парень из села. Самые счастливые годы в моей жизни были тогда, когда я жил в селе. Это определенный уровень свободы, чувство какого-то единства с природой, с землей, контакт с чем-то живым.

Мне нужно вернуться в детство. А для этого нужен дом и чувство простора в личном доме. Собственный двор, небольшой городик, декоративные куры. Несутся, не несутся – уже не столь важно. Какая-то собака, кот, чтобы бегали рядом. И в том есть счастье. Это смысл, в который я иду. С годами больше понимаю, что хочу вернуться в детство, в свою деревню. Я хочу создать свою деревню.