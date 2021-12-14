Не мог и не хотел принимать других решений: победитель "Холостячки 2" ответил на хейт из-за разрыва с Огневич
В пост-шоу по итогам проекта "Холостячка 2" стало известно, что главная героиня Злата Огневич и победитель шоу Андрей Задворный уже не вместе - мужчина бросил певицу через полтора месяца отношений.
По его словам, у него прошли чувства к ней и он не стал лгать и притворяться. После такого признания на избранника артистки обрушилась волна хейта в сети.
После недели молчания Задворный решил ответить всем недовольным и сделал эмоциональную публикацию в Instagram.
"Эй все не так, ну вы чего…?
Ну как же, а вот…?
Это да, но еще же было…
Да вы не так тут поняли!
И так далее.
⠀…первая реакция на комментарии и сообщения", - поделился Андрей.
Мужчина отметил, что ему очень хотелось ответить на обвинения, но он сдерживал себя, понимая, что в этом мало толка.
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"На что-то я отвечаю, чаще сдерживаюсь, гашу импульс, иногда напишу и сразу стираю. Никогда раньше у меня не было столько внутреннего импульса доказывать, что я не верблюд. Внутренне понимаю, что это абсолютно неблагодарное занятие - мой ответ ничего не даст и никого не переубедит. Правдой считается то, что раньше и громче было заявлено. Плюс эта "Правда" очень проста и понятна в понимании, а чтобы с ней соревноваться, нужно строить сложные цепочки из доводов и опровержений - а это уже про оправдываться", - написал победитель "Холостячки 2".
Он подчеркнул, что оправдываться ему не за что, ведь это его жизнь и он имеет право на свои решения, поступки и чувства.
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"А оправдываться мне не в чем, потому что: это моя жизнь, я живу ее так, как считаю нужным. Я имею право влюбиться, я имею право ревновать и ненавидеть, я имею право простить.
Я имею право попробовать построить отношения с девушкой, которую выбрал я и которая выбрала меня.
Я имею право разочароваться.
Я имею право на то, что у меня проходят чувства.
Я имею право на то, чтобы у меня что-то не получилось, при этом, оставаясь честным перед собой и девушкой", - заявил Задворный.
Андрей Задворный дал ответ хейтерам после признания о расставании со Златой Огневич (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)
Избранник Огневич отметил, что не мог принять другое решение и не видит смысла о чем-то жалеть, ведь это в прошлом.
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"Я не мог и не хотел принимать других решений, потому что в прошлом я действовал так, как чувствовал правильным в тот момент. Я не мыслю задним числом. А вы? Может вы купили на все деньги Биткоинов, когда они стоили по 10 баксов? Нет? А стоило… Понимаете о чем я? Временно, вынужденно, ваш Антагонист", - подытожил экс-возлюбленный певицы.
Напомним, ранее "Холостячка 2" Огневич в ванной с бокалом сделала откровенное признание.
К слову, участник "Холостячки 2" Андрей Хветкевич рассказал, готов ли вернуть Злату Огневич.