Не могла уснуть: счастливая Ребрик с мужем показала свой экстрим мечты

Лилия облачилась для воздушной прогулки в стильный аутфит из денима – пиджак и укороченные штаны. Она дополнила уютный джинсовый образ белыми летними кожаными ботинками и свисающими серьгами с мелкими бусинами-жемчужинами.

Лилия и Андрей смеются, обнимаются и даже танцует прямо на вертолетной площадке.

Лилия с детства мечтала о полетах, летала во сне, представляла, как это – видеть город в миниатюре как на ладони с высоты птичьего полета. И, наконец, ее детское желание сбылось – телезвезда полетала на вертолете с мужем Андреем Диким.

Лилия Ребрик с мужем устроили романтичную прогулку на вертолете (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Жодні вірші, жодні пісні і історіі не передадуть тих емоцій, коли в небі ТИ! Ще й пліч-о-пліч з коханим! Завжди любила висоту… Кажуть, коли літаєш увісні - ростеш. Здається, вчора нарешті виросла. Доросла!" - оригинально прокомментировала свой новый опыт и ощущения ведущая.

"Все, як я мріяла: вулиці як на долоні, місто як іграшкове, потопає в зелені, здається ще мить і ти сам зможеш рухати пальцями машинки на дорогах так, як хочеться тобі! Такі емоції переповнюють, таке відчуття кохання всередині, заснути не могла до пізньої ночі, але, здається, ніби дійсно виросли крила!" - эмоционально прокомментировала свое воздушное путешествие Лилия.